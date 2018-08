RB Leipzig bei CSU Craiova in der Europa League heute live im Liveticker

Im Rückspiel der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation muss Leipzig nach Rumänien zu CSU Craiova. Unser Liveticker informiert euch über das Spielgeschehen und alle relevanten Informationen im Vorfeld.

Dieser Artikel wird tagsüber regelmäßig aktualisiert. Ab 18.30 Uhr wird das Spiel zwischen dem CSU Craiova und RB Leipzig live getickert.

CSU Craiova gegen RB Leipzig heute im Liveticker

14:40 Uhr: Die Ausgangslage für Leipzig ist gut. Im Hinspiel dominierten die Bullen nach Belieben und siegten mit 3:1. In Craiova dürfte Leipzig nun sogar mit einem Tor verlieren.

RB Leipzig bei CSU Craiova nicht im TV oder Livestream

Das Spiel von RB Leipzig bei CSU Craiova wird nach aktuellem Stand in Deutschland weder im Fernsehen noch im Livestream übertragen.

Ralf Rangnick vor dem Duell von Leipzig gegen Craiova

Vor dem Spiel hat sich Leipzigs Trainer Ralf Rangnick auf der Pressekonferenz geäußert.

... zum Gegner: "Wir haben das klare Ziel, in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen. Dafür wollen wir in Rumänien den nächsten Schritt machen. Und wir sind selbstbewusst genug zu sagen, dass wir dort auch gewinnen sollten. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Partie seriös angehen. Uns erwartet eine neue, hochmoderne Arena mit 30.000 Plätzen. Wir stellen uns darauf ein, dass es laut und voll wird. Aber das ist für uns keine Neuheit."

... zum Kader: "Die Reise nach Rumänien treten wir mit 14 Feldspielern und zwei Keepern an. Timo Werner hatte leichte muskuläre Probleme und bleibt deshalb zuhause. Für das Pokalspiel am Sonntag in Köln ist er aber vorgesehen. Wir wollen versuchen, dass wir sowohl am Donnerstag als auch am Sonntag mit ausgeruhten Mannschaften auflaufen können."

... zur Startelf: "Ich kann jetzt schon verraten, dass Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Marcel Sabitzer am Donnerstag in der Startelf stehen werden. Im Hinspiel haben sie für deutliche Impulse gesorgt, als sie von der Bank kamen."

Wann und wo spielt RB Leipzig gegen CSU Craiova?

Um 18.30 Uhr ist am heutigen Donnerstag zwischen CSU Craiova und RB Leipzig Anpfiff im Stadionul Ion Oblemenco, der Heimspielstätte von CSU. 30.983 Zuschauer passen in das Stadion rein.

RB Leipzig: Die bisherigen EL-Qualifikationsspiele in dieser Saison