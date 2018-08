Europa-League-Playoffs - Auslosung heute live: Die möglichen Gegner von RB Leipzig

In dieser Woche startet RB Leipzig in die dritte Qualifikationsrunde der Europa League. Bei der heutigen Auslosung (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) erfährt der Bundesligist zudem, wer der Gegner in der finalen Playoff-Runde sein könnte. SPOX gibt Euch alle wichtigen Informationen zu der Auslosung und wo sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgt werden kann.

Direkt im Anschluss an die Champions-League-Auslosung werden um 13.30 Uhr in Nyon die Kugeln für die Europa League gezogen.

Wo kann ich die Europa-League-Auslosung sehen?

Ab 13 Uhr überträgt Sky Sport News HD die Auslosung aus Nyon. Einen Livestream auf der Homepage bietet der Sender ebenfalls an. Auch auf der Homepage der UEFA kann die Auslosung ebenfalls in einem Livestream verfolgt werden.

Einen Liveticker zum Kugelziehen findet ihr hier bei SPOX.

RB Leipzig: Das sind die möglichen Gegner in den Playoffs

Bevor sich RB Leipzig Gedanken über den Playoff-Gegner machen kann, muss der Bundesligist die dritte Qualifikationsrunde überstehen. Am 9. August empfängt das Team von Trainer Ralf Rangnick den rumänischen Vertreter Universitatea Craiova, ehe es eine Woche später zum Rückspiel kommt. In der Runde zuvor gewann Leipzig gegen BK Häcken aus Schweden (4:0 und 1:1). Das sind die möglichen Gegner in den Playoffs:

Mannschaft Land Dinamo Minsk Weißrussland Zenit St. Petersburg Russland Olympiakos Piräus Griechenland FC Luzern Schweiz KRC Genk Belgien Lech Posen Polen Zorya Luhansk Ukraine Sporting Braga Portugal FK Trencin Slowakei Feyenoord Rotterdam Niederlande

Wann finden die Europa-League-Playoffs statt?

Am 23. August steigen die Hinspiele und eine Woche später am 30. August entscheidet sich in den Rückspielen, wer in der Gruppenphase der Europa League teilnehmen darf. In den Playoffs werden die letzten 21 Teams für die neue Saison gesucht. Die Verlierer der Playoffs sind somit in keinem europäischen Wettbewerb vertreten.

© getty

Wann findet die Auslosung zur Gruppenphase statt?

Am Freitag, den 31. August, findet in Monaco die Auslosung der Gruppenphase statt. Die ersten Partien starten am 20. September und am 29. Mai 2019 steigt schließlich das Finale der neuen Europa-League-Saison in Baku.