Europa League heute live: EL-Qualifikation u.a. mit RB Leipzig - Wer spielt wann und wo?

Am heutigen Mittwoch, den 8. August, startet in ganz Europa die dritte Qualifikationsrunde für die kommende Europa-League-Saison. Insgesamt kämpfen noch 70 Teams um den Einzug in die letzte Playoff-Runde vor der Gruppenphase. Hier bekommt ihr alle Informationen zu den Spielen von Leipzig, Sevilla, Basel und Co.

Die Gewinner der Partien spielen in den Playoffs um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Für diese sind unter anderem Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt schon qualifiziert.

RB Leipzig gegen CSU Craiova: live im TV im Livestream und Liveticker

RB Leipzig trifft am heutigen Donnerstag auf den rumänischen Erstligisten CS Universitatea Craiova. Das Spiel überträgt Sport1 ab 18.25 Uhr live im Free-TV. Zudem bietet der TV-Sender einen Livestream für das Qualifikationsspiel an.

Die Übertragungsrechte hat die Sport1 GmbH vom Streamingdienst DAZN erworben, der das Spiel ebenfalls überträgt. DAZN zeigt in den kommenden drei Spielzeiten alle Spiele der UEFA Europa League. Im Angebot von DAZN sind auch Spiele der amerikanischen Profiligen NFL, NBA, MLB und NHL enthalten. Das Abonnement kostet monatlich 9,99 Euro. Der erste Monat ist dabei kostenlos.

Fußball heute live: Quali für die Europa League

Datum Uhrzeit (MEZ) Heimteam Auswärtsteam 9. August 16.00 Uhr FK Ufa FC Niederkorn 9. August 18.00 Uhr FC Alaschkert Martuni CFR Cluj 9. August 18.00 Uhr Hapoel Haifa Atalanta Bergamo 9. August 18.00 Uhr FK Spartaks Jurmala Suduva Mirijampole 9. August 18.30 Uhr RB Leipzig CSU Craiova 9. August 19.00 Uhr Apollon Limassol FK Dinamo Brest 9. August 19.00 Uhr Dinamo Minsk Zenit St.Petersburg 9. August 19.00 Uhr Hapoel Beer Sheva APOEL Nikosia 9. August 19.00 Uhr Ludogrets Razgard HSK Zrinjski Mostar 9. August 19.00 Uhr FK Mariupol Girondins Bordeaux 9. August 19.00 Uhr Sheriff Tiraspol Valur Reykjavik 9. August 19.00 Uhr SK Sigma Olmütz FK Qairat Almaty 9. August 19.00 Uhr SK Sturm Graz AEK Larnaka 9. August 19.00 Uhr Torpedo Kutaissi FK Kukesi 9. August 19.00 Uhr FK AS Trencin Feyenoord Rotterdam 9. August 19.20 Uhr Jagiellonia Bialystok KAA Gent 9. August 19.45 Uhr ZSKA Sofia FC Kopenhagen 9. August 19.45 Uhr Nordjaelland Partizan Belgrad 9. August 20.00 Uhr Istanbul Basaksehir FC Burnley 9. August 20.00 Uhr Besiktas Istanbul LASK Linz 9. August 20.00 Uhr KRC Genk Lech Posen 9. August 20.00 Uhr NK Olympia Ljubljana HJK Helsinki 9. August 20.00 Uhr Olympiakos Piräus FC Luzern 9. August 20.00 Uhr Vitesse Arnheim FC Basel 9. August 20.30 Uhr Sorja Luhansk Sporting Braga 9. August 20.45 Uhr Cork City Rosenborg Trondheim 9. August 20.45 Uhr Hadjuk Split SC Fotbal Club FCSB 9. August 20.45 Uhr Hibernian United Molde FK 9. August 20.45 Uhr Glasgow Rangers FK Maribo 9. August 20.45 Uhr Sarpsborg 08 FF HNK Rijeka 9. August 20.45 Uhr FK Spartak Subotica Brondby IF 9. August 20.45 Uhr The New Saints FC FC Midtjylland 9. August 21.00 Uhr Legia Warschau F91 Düdelingen 9. August 21.05 Uhr Slovan Bratislava Rapid Wien 9. August 21.45 Uhr FC Sevilla Zalgiris

Bundesligisten in der Europa-League-Qualifikation - Leipzig, Leverkusen, Frankfurt

Aus der Bundesliga treten in diesem Jahr drei Teams in der Europa League an. Lediglich RB Leipzig muss als Tabellensechster der vergangenen Bundesliga-Saison in die Qualifikation, während Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt direkt für die Gruppenphase gesetzt sind.

Die erste von drei Qualifikationsrunden haben die Leipziger bereits überstanden. Gegen BK Häcken aus Schweden fuhren die Sachsen im Hinspiel bereits einen deutlichen 4:0-Sieg ein, weshalb im Rückspiel ein 1:1 genügte.