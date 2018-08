Bayer Leverkusen vor der Europa-League-Auslosung: Auf welche Teams kann B04 in der Gruppenphase treffen?

Nach einem Jahr ohne internationalen Fußball geht Bayer Leverkusen als Tabellenfünfter der letzten Bundesligasaison in dieser Spielzeit in der Europa League an den Start. Am Freitag wird die Gruppenphase ausgelost. SPOX zeigt euch die möglichen Gegner der Werkself.

Am Freitag ab 13 Uhr erfährt die Mannschaft von Heiko Herrlich, mit welchen Teams sich die Werkself in der Gruppenphase messen darf. Zuvor finden am Donnerstagabend noch die Rückspiele der Europa-League-Playoffs statt, wo unter anderem RB Leipzig um die Zulassung zur Gruppenphase kämpft.

In welchem Lostopf ist Bayer Leverkusen?

Bayer Leverkusen befindet sich bei der Auslosung der Gruppenphase sicher im ersten Lostopf und geht damit den internationalen Schwergewichten Chelsea, Arsenal und Sevilla aus dem Weg.

Wer sind mögliche Gegner von Bayer Leverkusen?

Aus den restlichen drei Töpfen können Leverkusen bis auf Eintracht Frankfurt und, im Falle der erfolgreichen Qualifikation, RB Leipzig alle Teams zugelost werden. Die endgültige Zusammensetzung der Töpfe steht erst nach den Playoff-Rückspielen fest, aber bereits vorab lässt sich abschätzen, in welchen Töpfen sich die anderen qualifizierten Teams wiederfinden.

Bei folgenden Teams steht noch nicht fest, ob sie wie Leverkusen im ersten Lostopf oder im zweiten Lostopf landen. Sollten die Teams im zweiten Topf landen, können sie Bayer Leverkusen zugelost werden:

RSC Anderlecht

Lazio Rom

Sporting Lissabon

Olympique Marseille

AC Mailand

Aus Topf 2 oder 3 können Bayer Leverkusen folgende Teams zugelost werden:

Fenerbahce Istanbul

FK Krasnodar

Betis Sevilla

Dinamo Zagreb

Spartak Moskau

Standard Lüttich

Aus Topf 3 oder 4 kann die Werkself folgende Gegner zugelost bekommen:

FC Zürich

Stade Rennes

FK Worskla Poltawa

Slavia Prag

Akhisar Belediyespor

FK Jablonec

MOL Vidi

Die Europa-League-Auslosung im Livestream und Liveticker verfolgen

Genauso wie alle Partien der Europa League hat der Streamingdienst DAZN in dieser Saison auch die Auslosung der Gruppenphase live im Programm.

Auch mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr zudem nichts von der Auslosung in Monaco. Hier findet ihr alle weiteren Infos zum Modus der Auslosung.

Die Europa-League-Termine der Saison 2018/19 im Überblick