Bayer Leverkusen - Europa-League-Auslosung: Spielplan, Gruppe, Gegner

Nach einjähriger Abstinenz von der internationalen Bühne ist Bayer Leverkusen in der Saison 2018/19 wieder in einem kontinentalen Wettbewerb vertreten. Hier gibt es alle Informationen zu den Gegnern in der Europa League sowie dem Spielplan der Werkself.

Nur wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem BVB verpasste Leverkusen in der abgelaufenen Bundesligasaison die Champions League. Deshalb ist die Werkself in diesem Jahr in der Europa League vertreten, in der sie zuletzt in der Saison 2015/16 spielten.

Bayer Leverkusen in der Europa League 2018/19: Gruppe und Auslosung

Die Auslosung ergab, dass Bayer Leverkusen in Gruppe A gegen die Teams Ludogorez Rasgrad, den FC Zürich und den AEK Larnaka FC um das Weiterkommen kämpft.

Team Topf Bayer Leverkusen Topf 1 Ludogorez Rasgrad Topf 2 FC Zürich Topf 3 AEK Larnaka FC Topf 4

Leverkusen in der Europa League: Wann spielt Bayer das erste EL-Spiel 2018/19?

Die Gruppenphase der Europa League beginnt am 20. September. Die genau Uhrzeit der ersten Begegnung der Truppe von Heiko Herrlich wurde noch nicht bekannt gegeben.

Bayer Leverkusen in der Gruppenphase der Europa League: Spielplan, Termine, Paarungen

Datum Runde Gegner Anstoß 20. September 1. Spieltag 4. Oktober 2. Spieltag 25. Oktober 3. Spieltag 8. November 4. Spieltag 29. November 5. Spieltag 13. Dezember 6. Spieltag

Europa League live im Livestream auf DAZN sehen

Für die kommende Saison hat sich DAZN die Rechte an der Europa League gesichert. Der Streamingdienst bietet alle Spiele im Livestream an. Zudem dürfen RTL und RTL Nitro 15 Begegnungen im Free-TV ausstrahlen.

DAZN zeigt nicht nur alle Begegnungen im Livestream, sondern stellt darüber hinaus auch zu allen Partien Highlight-Zusammenfassungen zur Verfügung.

Bayer Leverkusen: Das Abschneiden bei den letzten Europa-League-Teilnahmen