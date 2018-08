Europa League: Auslosung der Gruppenphase live und legal im Livestream sehen

Am Freitag wird die Gruppenphase der UEFA Europa League ausgelost. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Auslosung live und legal im Livestream sehen könnt.

Europa League, Auslosung: Kostenlos und legal im Livestream

Die Auslosung der Gruppenphase der Europa League beginnt um 13 Uhr. Uefa.com und DAZN bieten einen Livestream zur Auslosung an, mit dem ihr das Prodezere legal sehen könnt.

Auslosung der Europa-League-Gruppen im Liveticker

Wer die Auslosung lieber im Liveticker verfolgen will, ist bei SPOX richtig aufgehoben. Denn wie zu allen wichtigen Spielen der UEFA Europa League hat SPOX auch zur Auslosung einen Liveticker. Diesen findet ihr hier.

Europa League, Auslosung: Lostöpfe und Modus

Insgesamt werden 48 Teams in zwölf Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gelost. Dabei werden die Europa-League-Teilnehmer in vier Töpfe aufgeteilt und anschließend in die verschiedenen Gruppen gelost.

Wichtig: Zwei Teams aus der gleichen Liga können nicht in eine Gruppe gelost werden. 17 Teams sind bereits direkt qualifiziert, darunter auch die deutschen Teilnehmer Bayer Leverkusen (Topf 1) und Eintracht Frankfurt (Topf 2 oder 3). RB Leipzig könnte noch hinzu kommen, wenn sie das Rückspiel im Playoff gegen Zorya Luhansk für sich entscheiden.

Außerdem stehen bereits vier Teams fest, die in der dritten Runde des Liga-Wegs zur Champions League gescheitert sind, unter anderem Fenerbahce. Die restlichen Plätze werden mit den Siegern der Playoff-Spiele (21) sowie den Verlierern der Playoff-Spiele aus der Champions League (6) gefüllt.

Europa League Auslosung: So sehen die Töpfe bisher aus

Topf 1 Topf 1 oder 2 Topf 2 oder 3 Topf 3 Topf 3 oder 4 Topf 4 Arsenal (ENG) Anderlecht (BEL) Fenerbahce (TUR) Standard Lüttich (BEL) FC Zürich (SUI) Jablonec (CZE) Chelsea (ENG) Lazio Rom (ITA) Krasnodar (RUS) Stade Rennes (FRA) MOL Vidi (HUN) Leverkusen (GER) Sporting CP (POR) Real Betis (ESP) Poltava (UKR) Dynamo Kiew (UKR) Marseille (FRA) Dinamo Zagreb (CRO) Slavia Prag (CZE) FC Villarreal (ESP) AC Milan (ITA) Frankfurt (GER) Akhiarspor (TUR) Spartak Moskau (RUS)

Europa League 2018/19: Livestreams und Übertragung auf DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich mit Beginn der Fußball-Saison 2018/19 Rechte für die UEFA Europa League gesichert. Alle Spiele, nicht nur die der deutschen Teams, werden ab der Gruppenphase von DAZN gezeigt.

Des Weiteren besitzt der Streaming-Dienst auch Recht für ausgewählte Spiele der UEFA Champions League. Wie das Picking System zwischen Sky und DAZN genau aussieht, erfahrt ihr in diesem eigenständigen Artikel.

Außerdem können DAZN-User die Premier League, Primera Divisision, Ligue 1 und Serie A live verfolgen. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, danach kostet eine Mitgliedschaft 9,99 Euro.