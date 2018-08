Europa League: Auslosung der Gruppenphase heute live im Liveticker

Am Freitag werden die Gruppen der UEFA Europa League ausgelost (13 Uhr LIVE auf DAZN). In unserem Liveticker erfahrt ihr, in welche Gruppen die deutschen Teilnehmer gelost werden und auf welche Mannschaften sie treffen.

Dieser Liveticker wird bereits im Vorfeld der Auslosung mit den wichtigsten Infos geupdated, ab 12.30 Uhr verpasst ihr nichts.

Europa League Auslosung: So sehen die Lostöpfe aus (09.05)

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Sevilla (ESP) Sporting Lissabon (POR) Betis Sevilla (ESP) Apollon Limassol (CYP) Arsenal (ENG) Ludogorets (BUL) Bate Borisov (BLR) Rosenborg Trondheim (NOR) Chelsea (ENG) Kopenhagen (DEN) Qarabag Agdam (AZE) Vorskla Poltava (UKR) Zenit (RUS) Marseille (FRA) Dinamo Zagreb (CRO) Slavia Prag (CZE) Bayer Leverkusen (GER) Celtic (SCO) RB Leipzig (GER) Akhisar (TUR) Dynamo Kiew (UKR) PAOK (GRE) Eintracht Frankfurt (GER) Jablonec (CZE) Besiktas (TUR) AC Milan (ITA) Malmö (SWE) AEK Larnaca (CYP) RB Salzburg (AUT) Genk (BEL) Spartak Moskau (RUS) Vidi (HUN) Olympiacos Piräus (GRE) Fenerbahce (TUR) Standard Lüttich (BEL) Rangers (SCO) FC Villarreal (ESP) Krasnodar (RUS) Zürich (SUI) Düdelingen (LUX) Anderlecht (BEL) Astana (KAZ) Bordeaux (FRA) Spartak Trnava (SVK) Lazio Rom (ITA) Rapid Wien (AUT) Rennes (FRA) Sarpsborg (NOR)

Europa League. Auslosung: Das ist der Modus (8:17 Uhr)

Entsprechend ihres Klubkoeffizienten werden die 48 Mannschaften in vier Lostöpfe aufgeteilt - dementsprechend befinden sich in jedem Lostopf 12 Teams. Die Gruppen ergeben sich daraus, dass aus jedem Lostopf ein Team einer Gruppe zugelost wird.

Seit dieser Saison werden die Koeffizienten entweder durch die Summe aller Punkte aus den letzten fünf Jahren oder den Verbandskoeffizienten im gleichen Zeitraum ermittelt - der höhere Wert zählt.

Europa League, Auslosung: Livestream und TV

Außerdem bietet die UEFA einen Livestream zur Auslosung an.

Europa League Auslosung live: Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, RB Leipzig

Bei der Europa League sind in der Saison 2018/19 drei deutsche Mannschaften dabei. Neben Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen, die bereits sicher über das Abschneiden in der letzten Bundesliga-Saison qualifiziert waren, hat es auch RB Leipzig geschafft. Die Bullen mussten über die Qualifikation gehen und haben sich am Donnerstag in der finalen Runde gegen Sorja Luhansk durchgesetzt.

Europa League Auslosung: Termine