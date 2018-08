Europa League - Lostöpfe bei der Auslosung: Gruppe und Modus

Nach dem Abschluss der Qualifikation zur Europa League findet am heutigen Freitag die Auslosung zur Gruppenphase des Kontinentalwettbewerbs statt (ab 13 Uhr im Livestream auf DAZN und im LIVETICKER). Vorab bekommt ihr hier alle Informationen zu dem Modus, den Lostöpfen sowie der TV-Übertragung.

Europa League, Auslosung: Übertragung, Livestream und Liveticker

Nach der Champions-League-Auslosung am Donnerstag schließt sich die Auslosung der Gruppenphase der Europa League am heutigen Freitag in Monaco an. Gezogen wird ab 13 Uhr. Uefa.com sowie DAZN übertragen mit einem Livestream die Einteilung der Gruppen live.

Darüber hinaus bietet SPOX auch einen Liveticker an, mit dem ihr nichts verpasst.

Der Modus der Europa-League-Auslosung

Insgesamt werden 48 Teams in zwölf Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gelost. Dafür wurden alle Europa-League-Teilnehmer auf vier Töpfe aufgeteilt. Grundlage hierfür war der Klubkoeffizient. Deswegen sind unter anderem Eintracht Frankfurt und RB Leipzig nur in Lostopf 3 zu finden.

Den Gruppen A bis L wird jeweils aus jedem Topf eine Mannschaft zugelost. Damit wird am Ende jede Gruppe vier Mannschaften enthalten. Dabei gibt es jedoch eine wichtige Regel, die es zu beachten gilt: Teams aus der gleichen Liga dürfen nicht in der Gruppenphase nicht aufeinandertreffen. Sie dürfen also nicht in die gleiche Gruppe gelost werden.

Ein Beispiel: Bayer Leverkusen kommt in die Gruppe A, dann dürfen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig aus Lostopf 3 eben nicht in diese Gruppe gezogen werden.

Europa League Auslosung: Welches Team ist in welchem Lostopf?

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Sevilla (ESP) Sporting (POR) Real Betis (ESP) Apollon Limassol (ZYP) Arsenal (ENG) Ludogorets (BUL) BATE Borisov (BLR) Rosenborg Trondheim (NOR) Chelsea (ENG) FC Kopenhagen (DEN) Qarabag Agdam (AZE) Worskla Poltawa (UKR) Zenit St. Petersburg (RUS) Olmypique Marseille (FRA) Dinamo Zagreb (KRO) Slavia Prag (CZE) Bayer Leverkusen (GER) Celtic (SCO) RB Leipzig (GER) Jablonec (CZE) Dynamo Kiew (UKR) PAOK Saloniki (GRE) Eintracht Frankfurt (GER) Akhisar (TUR) Besiktas (TUR) AC Milan (ITA) Malmö (SWE) AEK Larnaca (ZYP) Red Bull Salzburg (AUT) KRC Genk (BEL) Spartak Moskau (RUS) Vidi (HUN) Olympiacos (GRE) Fenerbahce (TUR) Standard Lüttich (BEL) Rangers (SCO) Villarreal (ESP) FK Krasnodar (RUS) FC Zürich (SUI) Düdelingen (LUX) RSC Anderlecht (BEL) Astana (KAZ) Girondins Bordeaux (FRA) Spartak Trnava (SVK) Lazio Rom (ITA) Rapid Wien (AUT) Stade Rennes (AUT) Sarpsbirg (NOR)

Europa League League 2018/19: Die Termine der Gruppenphase