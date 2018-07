RB Leipzig in der Europa-League-Quali gegen BK Häcken: Livestream und Übertragung

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa

Am Donnerstag trifft RB Leipzig in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation auf BK Häcken. DAZN überträgt das Spiel live im Internet.

RB Leipzig wurde in der abgelaufenen Bundesliga-Saison Sechster. Um sich für die Gruppenphase der EL zu qualifizieren, müssen sie noch drei Runden überstehen.

Europa League, Quali: Wann spielt RB Leipzig gegen BK Häcken?

Das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League findet am Donnerstag, dem 26.07.2018 statt. Das Hinspiel findet in Leipzig statt, am 2. August muss Leipzig zum Auswärtsspiel nach Schweden reisen. Beide Partien werden um 18.30 Uhr angepfiffen.

RB Leipzig gegen BK Häcken im Livestream sehen

Das Hinspiel wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz live und exklusiv auf DAZN übertragen. Der Streaming-Dienst hat sich ab der Saison 2018/19 die Rechte für die Europa League gesichert. DAZN zeigt alle 205 Spiele live und bietet sie auch nach Anpfiff on demand an.

Außerdem hat DAZN die Rechte für europäischen Spitzenfußball zum Beispiel aus der Premier League und Primera Division und überträgt die US-Sportligen NBA, NFL und MLB. Auch Multisport-Fans kommen bei DAZN auf ihre Kosten, immerhin gibt es auf der Plattform Tennis, Darts, Hockey und ausgewählte Boxen-Highlights live zu sehen.

RB Leipzig in der Europa-League-Qualifikation

Sollte sich Leipzig gegen den Vierten der vergangenen Fotbollsallsvenskan-Saison durchsetzen, würde in der dritten Runde der Europa-League-Quali CS Universitatea Craiova warten. Craiova wurde in der vergangenen Saison Dritter in der rumänischen Liga 1.

Würde sich Leipzig gegen BK Häcken und CS Universitatea Craiova durchsetzen, wären sie für die Playoffs qualifiziert. Die Sieger der Playoffs stehen in der Gruppenphase der Europa League.

RB Leipzig in der Europa-League-Quali: Die wichtigsten Termine