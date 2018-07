RB Leipzig gegen BK Häcken: Wann findet das Rückspiel der Europa-League-Qualifikation statt?

UEFA Europa League RB Leipzig -

Zum Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation muss RB Leipzig nach Schweden reisen. Wir geben euch alle Infos zur Partie und sagen euch, an welchem Datum das Spiel stattfindet.

Durch Platz sechs in der abgelaufenen Bundesliga-Saison muss RB Leipzig den mühevollen Weg durch die Europa-League-Qualifikation gehen. Sollten die Sachsen gegen Häcken weiterkommen, wartet in der nächsten Runde CS Universitatea Craiova.

EL-Quali: Wann findet das Rückspiel zwischen Leipzig und Häcken statt?

Das Rückspiel zwischen RB Leipzig und dem schwedischen Vertreter BK Häcken findet am Donnerstag, den 2. August, um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Bravida Arena in Göteborg.

RB Leipzig in der Europa-League-Qualifikation

Wenn die Leipziger in der ersten Quali-Runde die Schweden ausschalten, wartet CS Universitatea Craiova auf die Bullen. Die Rumänen wurden in der vergangenen Saison Dritter in der heimischen Liga.

Ein erneutes Weiterkommen würde den Sachsen einen Platz in den Playoffs garantieren. Der Sieger der Playoffs qualifiziert sich daraufhin für die Gruppenphase der Europa League.

RB Leipzigs internationale Bilanz

Die Leipziger schafften es nach dem Bundesliga-Aufstieg 2016 direkt auf die internationalen Ränge. Als Vizemeister startete RBL letzte Saison direkt in der Gruppenphase der Champions League. In einer umkämpften Gruppe mit Besiktas, Porto und Monaco sicherten sich die Leipziger am Ende Platz drei, was ihnen einen Platz im Sechszehntelfinale der Europa League bescherte.

Dort schaltete der Bundesligist den SSC Neapel und anschließend auch Zenit St. Petersburg aus. Im Viertelfinale war nach einer 2:5 Niederlage im Rückspiel in Marseille dann aber Schluss.

RB Leipzigs Auftritte in der Europa League 2017/18