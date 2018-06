RB Leipzig in der Europa-League-Qualifikation: Mögliche Gegner, Termine und Auslosung

Segunda División Numancia -

RB Leipzig muss nach dem sechsten Platz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison bereits in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation ran. Hier erfahrt ihr, gegen wen die Roten Bullen antreten könnten, wann die Spiele stattfinden und wann die Auslosung ist.

RB Leipzig: Mögliche Gegner in der Europa-League-Qualifikation

RB Leipzig befindet sich mit anderen Topteams Europas im Topf der gesetzten Mannschaft für die zweite Quali-Runde. Das bedeutet, dass sie nur gegen ungesetzte Teams antreten können. Ob ein Team gesetzt oder ungesetzt ist, hängt mit dem UEFA-Koeffizienten zusammen.

Dadurch entgehen die Sachsen in der zweiten Runde Teams wie Sevilla, Besiktas, Sparta Prag oder Atalanta Bergamo. Zu den schwerstmöglichen Gegnern der Leipziger zählen die Glasgow Rangers (die jedoch erst die erste Quali-Runde überstehen müssen), Hapoel Haifa und Dinamo Tiflis.

Europa-League-Qualifikation: Die schwerstmöglichen Gegner für RB Leipzig

Verein Land Koeffizient Hapoel Haifa Israel 4,350 Beitar Jerusalem Israel 4,350 Dinamo Tiflis Georgien 4,250 FC Aberdeen Schottland 4,000 ZSKA Sofia Bulgarien 3,825 Glasgow Rangers Schottland 3,725



RB Leipzig: Termine der Europa-League-Qualifikation

Die Sachsen bestreiten ihr Hinspiel in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation am 26. Juli, ehe eine Woche später, am 2. August, das Rückspiel stattfindet.

Sollten die Bullen weiterkommen, finden für sie bereits am 9. und 16. August die Partien der dritten Qualifikationsrunde statt. Sollten die Leipziger auch diese Hürde meistern, warten im letzten Schritt noch die Playoffs am 23. und 30. August.

© getty

RBL: Auslosung der zweiten Europa-League-Qualifikationsrunde

Die Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde über den Hauptweg findet am 20. Juni statt. Runde drei wird am 23. Juli ausgelost und die Playoffs schließlich am 6. August.

Sollte Leipzig die Playoffs überstehen und sich für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren, müssen Timo Werner und Co. am 31. August hoffen, dass sie eine machbare Gruppe zugelost bekommen.

© getty

Europa-League-Qualifikation: Die wichtigsten Termine