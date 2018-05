Atletico gegen Marseille: Deshalb ist Diego Simeone beim EL-Finale nicht dabei

League One Rotherham -

Im Finale der Europa League muss Atletico Madrid auf seinen Coach Diego Simeone verzichten (Mittwoch, 20.45 im LIVETICKER). SPOX nennt den Grund für die Sperre des Trainers.

Simeone ist für das Spiel gegen Olympique Marseille aufgrund von Vorfällen im Europa-League-Halbfinale gegen den FC Arsenal gesperrt. Neben einer Sperre belegte die UEFA den Trainer mit einer Geldstrafe.

Europa-League-Finale: Darum ist Atletico Coach Simeone gesperrt

Beim Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal reklamierte Diego Simeone wiederholt heftig an der Seitenlinie und wurde deshalb vom Schiedsrichter Clement Turpin auf die Tribüne geschickt. Turpin hatte Atletico-Spieler Sime Vrsaljko bereits nach zehn Minuten mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Die UEFA belegte Simeone aufgrund von Schiedsrichterbeleidigung mit einer Sperre von vier Europacup-Partien sowie einer Geldstrafe von 10.000 Euro. Die UEFA lehnte einen Einspruch von Atletico Madrid ab, somit wird Simeone seinem Klub im Finale und in noch zwei weiteren Europacup-Spielen fehlen.

Atletico Madrid - Olympique Marseille: Burgos ersetzt Simeone

Wie schon beim Europa-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Arsenal wird auch beim Finale Simeones Co-Trainer German Burgos an der Seitenlinie stehen. Burgos war schon bei Simeones Trainerstationen Racing Club und Catania Calcio dessen Assistent.

Das sagt Simeone zu seiner Sperre im Europa-League-Finale

"Ich bin traurig, dass ich nicht an der Linie bin. Aber ich habe volles Vertrauen in German Burgos", sagte Simeone auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Ich bin traurig, weil ich nicht so nah dran sein kann, wie ich es gerne würde."

Atleticos Weg ins Europa-League-Finale

Atletico trat als Drittplatzierter in der Champions-League-Gruppe erst ab der Zwischenrunde in der Europa League an