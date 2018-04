RB Leipzig heute live bei Olympique Marseille verfolgen: TV-Übertragung und Livestream

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Angers -

Nach dem 1:0-Erfolg von RB Leipzig im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Olympique Marseille gastiert der deutsche Vizemeister heute Abend zum Rückspiel im Stade Velodrome (21.05 Uhr im Liveticker). Hier findet ihr alle Infos, wie ihr die Partie im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Zum ersten Mal seit dem Hamburger SV in der Saison 2009/10 könnte wieder ein deutscher Verein in die Vorschlussrunde der Europa League einziehen.

Dank der ersten Partie auf internationalem Parkett, die die Sachsen ohne Gegentor überstanden, könnte der deutsche Vizemeister in die Fußstapfen des FC Villarreal treten. Das gelbe U-Boot brachte in der Saison 2003/04 als einziger Neuling im UEFA-Cup bzw. der Europa League das Kunststück fertig, in der Premierensaison auf internationalem Parkett direkt ins Halbfinale einzuziehen.

Wo und wann findet Olympique Marseille gegen RB Leipzig statt?

Am Donnerstag, den 12.04., empfängt Olympique Marseille RB Leipzig im heimischen Stade Velodrome, Schiedsrichter Björn Kuipers aus den Niederlanden pfeift die Partie um 21.05 Uhr an.

Olympique Marseille gegen RB Leipzig im TV

Sport1 überträgt das Viertelfinal-Rückspiel der Sachsen live im Free-TV, bereits um 19 Uhr startet die Vorberichterstattung. In folgender Besetzung leitet der Sender durch den Abend:

Moderatoren: Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann

Experten: Olaf Thon und weitere

Darüber hinaus ist das Spiel auch auch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen, Moderatorin Britta Hofmann leitet auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD durch die Vorberichterstattung. Um 20.30 Uhr meldet sich Kommentator Toni Tomic aus dem Stade Velodrome.

Die Einzelpartie der Leipziger gibt es bei Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD zu sehen, auf Sky Sport 1 können alle vier Partien des Abends in der Konferenz verfolgt werden.

Olympique Marseille gegen RB Leipzig im Livestream und Liveticker

Auch auf mobilen Endgeräten, Smart-TV oder PC könnt ihr die Partie im Livestream verfolgen. Neben dem freien Stream von Sport1 können alle Sky-Kunden die Partie auch über Skygo verfolgen

Darüber hinaus bleibt ihr auch mit dem Liveticker von SPOX während dem Spiel immer auf dem Laufenden.

Leipzig in Marseille ohne Werner?

Vor dem Auswärtsauftritt in Marseille bangt Leipzig um den Einsatz von Timo Werner, der am Mittwoch das Mannschaftstraining aufgrund von Oberschenkelproblemen verpasste und stattdessen ein individuelles Programm absolvierte.

Dennoch zeigte sich der Verein optimistisch bezüglich eines Einsatzes des deutschen Nationalstürmers. Sollte Werner am Donnerstag keine Schmerzen mehr verspüren, werde er nach Vereinsangaben auf jeden Fall auflaufen.

Olympique Marseille - RB Leipzig: Die Aufstellung

Die Aufstellung der beiden Mannschaften findet ihr hier eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie.

Leipzigs bisherige internationale Auswärtsspiele

Wettbewerb Runde Partie Ergebnis Champions League Gruppenphase Besiktas - RB Leipzig 2:0 Champions League Gruppenphase FC Porto - RB Leipzig 3:1 Champions League Gruppenphase AS Monaco - RB Leipzig 1:4 Europa League Zwischenrunde SSC Neapel - RB Leipzig 1:3 Europa League Achtelfinale Zenit St. Petersburg - RB Leipzig 1:1

In allen bisherigen fünf internationalen Gastauftritten musste Leipzig mindestens ein Gegentor hinnehmen. Dafür blieben die Sachsen aber auch nur bei der Partie gegen Besiktas ohne eigenen Torerfolg.