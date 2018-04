FC Arsenal - ZSKA Moskau: Das EL-Viertelfinale live im TV, Livestream und Liveticker

Davis Cup Men Fr 06.04. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende Sa 07.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Serie A Live Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Super Liga Roter Stern -

Zemun DBU Pokalen SonderjyskE -

Brondby Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Zenit Sankt Petersburg -

Krasnodar Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Primeira Liga Setubal -

Benfica Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primeira Liga FC Porto -

Aves Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Superliga Talleres -

Independiente Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Super Liga Roter Stern -

Partizan Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes

Der FC Arsenal empfängt im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals am Donnerstag (21.05 Uhr im LIVETICKER) ZSKA Moskau. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel am besten verfolgen könnt und gibt euch die Infos zur Partie.

Das Rückspiel in Moskau findet eine Woche später, am Donnerstag, den 12. April statt. Für die Gunners ist ein Gewinn der Europa League die letzte Chance auf eine Champions-League-Teilnahme in der Saison 2018/19.

Wann und wo findet Arsenal gegen ZSKA Moskau statt?

Das Hinspiel findet am Donnerstag, den 5. April im Emirates Stadium in London statt. Anstoß ist um 21.05 Uhr (MESZ).

Arsenal vs. Moskau: TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel des FC Arsenal gegen ZSKA Moskau kann beim Pay-TV-Sender Sky im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgt werden. Außerdem können Sky-Abonnenten die Partie auch über Sky Go im Livestream empfangen.

Im Free-TV gibt es die Highlights aller Viertelfinalspiele auf Sport1.

FC Arsenal gegen ZSKA Moskau im Liveticker

SPOX hat außerdem zu jeder Europa-League-Partie einen Liveticker im Angebot. Hier findet ihr den Ticker zu Arsenal gegen Moskau.

Arsenals Weg ins Viertelfinale

Runde Gegner Ergebnis Gruppenphase, 1. Spieltag 1. FC Köln 3:1 (H) Gruppenphase, 2. Spieltag BATE Borisov 2:4 (A) Gruppenphase, 3. Spieltag Roter Stern Belgrad 0:1 (A) Gruppenphase, 4. Spieltag Roter Stern Belgrad 0:0 (H) Gruppenphase, 5. Spieltag 1. FC Köln 0:1 (A) Gruppenphase, 6. Spieltag BATE Borisov 6:0 (H) Zwischenrunde, Hinspiel Östersund 0:3 (A) Zwischenrunde, Rückspiel Östersund 1:2 (H) Achtelfinale, Hinspiel AC Milan 2:0 (H) Achtelfinale, Rückspiel AC Milan 1:3 (A)