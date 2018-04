FC Arsenal vs. Atletico Madrid: Wett-Quoten des Europa-League-Halbfinalhinspiels

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile A-League Newcastle Jets -

Melbourne City First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG

Am heutigen Donnerstag trifft der FC Arsenal im Europa-League-Hinspiel auf Atletico Madrid (21.05 Uhr im LIVETICKER). SPOX gibt euch einen Überblick, worauf ihr vor dem Spiel wetten könnt.

Das Hinspiel findet am Donnerstag, den 26. April im Emirates Stadium in London statt. Spielbeginn ist um 21.05 Uhr. Kommende Woche, am Donnerstag, den 03. Mai steigt das Rückspiel in Madrid.

Im Viertelfnale setzte sich Atletico knapp gegen Sporting Lissabon (2:1) und Arsenal deutlicher gegen Moskau durch (6:3).

FC Arsenal gegen Atletico Madrid: So sehen die Wett-Quoten aus

Laut tipico ist ein Remis in der Hinspiel-Partie zwischen Arsenal und Atletico am unwahrscheinlichsten. SPOX hat die wichtigsten Tendenz-Quoten im Überblick:

Wette 1 X 2 Gewinner Hinspiel 2,6 3,2 2,85 Handicap (0:1) 5,0 3,7 1,5 Handicap (0:2) 13 5,5 1,1 Handicap (1:0) 1,42 3,9 5,7 Wer kommt weiter 2,7 - 1,45

© getty

Wett-Quoten für Tore

Außerdem hält tipico es für wahrscheinlich, dass in der Begegnung nicht sonderlich viele Treffer fallen. Die wichtigsten Quoten zu Tore-Wetten für das Hinspiel:

Wette + / Ja - / nein Über/Unter 2,5 Tore 2,05 1,75 Über/Unter 1,5 Tore 1,32 3,1 Über/Unter 3,5 Tore 3,4 1,27 Über/Unter 4,5 Tore 6,5 1,08 Über/Unter 5,5 Tore 9,0 1,02 Schießen beide Teams ein Tor in beiden Halbzeiten? 10 1,02 Schießt Arsenal mind. ein Tor in beiden Halbzeiten? 3,8 1,22 Schießt die Atletico mind. ein Tor in beiden Halbzeiten 4,0 1,2

Alle Wetten stammen vom Anbieter tipico. Die eingetragenen Quoten wurden am Donnerstag um 10.40 Uhr abgerufen. Alle Wetten findet ihr hier.