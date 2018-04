Europa-League-Viertelfinale: Termine, TV, Übertragung und alle Teams

Davis Cup Men Fr 06.04. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende Sa 07.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Serie A Benevento -

Die Europa League wird seit Jahren von Teams aus Spanien und England dominiert und auch in diesem Jahr kommen die beiden verbliebenen Topfavoriten aus der Primera Division und der Premier League. SPOX gibt euch einen Überblick über alle Partien, Termine sowie den Infos zur TV-Übertragung.

Die Spiele des Viertelfinals werden wie gewohnt donnerstags ausgetragen. Die Hinspiele finden am 5. April statt, die Rückspiele am 12. April. Alle Partien werden um 21.05 Uhr angepfiffen.

Europa-League-Viertelfinale: Die Hinspiele

Europa-League-Viertelfinale: Wann finden die Rückspiele statt?

Datum Uhrzeit Paarung Liveticker Donnerstag, 12.04.2018 21.05 Uhr Olympique Marseille - RB Leipzig LIVETICKER Donnerstag, 12.04.2018 21.05 Uhr ZSKA Moskau - FC Arsenal LIVETICKER Donnerstag, 12.04.2018 21.05 Uhr Sporting - Atletico Madrid LIVETICKER Donnerstag, 12.04.2018 21.05 Uhr FC Salzburg - Lazio Rom LIVETICKER

Europa League: TV-Übertragung und Livestreams zum Viertelfinale

Beim Pay-TV-Sender Sky gibt es alle Spiele live im Einzelspiel oder in der Konferenz. Außerdem können die Spiele auch als Livestreams über Sky Go abgerufen werden.

Im Free-TV ist an beiden Donnerstagen das Duell zwischen RB Leipzig und Olympique Marseille auf Sport1 empfangbar.

Das Europa-League-Viertelfinale im Liveticker

SPOX bietet euch zu allen Spielen des Viertelfinals einen Liveticker an. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Partien im Liveticker.

RB Leipzig - Olympique Marseille: Über Marseille nach Lyon!?

Für die letzte deutsche Mannschaft im Wettbewerb geht es in der Runde der letzten acht gegen den französischen Traditionsverein Olympique Marseille. OM schaltete im Achtelfinale Athletic Bilbao aus.

Die Südfranzosen sind aber auch für ihre häufig schwankende Tagesform bekannt. Bekommt RB Leipzig die Offensive um Florian Thauvin und Dimtri Payet in den Griff, haben die Sachsen gute Chancen auf das Weiterkommen.

Datum Uhrzeit Begegnung Übertragung 05.04.2018 21:05 Uhr RB Leipzig - Olympique Marseille Sky/Sport1 12.04.2018 21:05 Uhr Olympique Marseille - RB Leipzig Sky/Sport1

FC Arsenal - ZSKA Moskau: Die letzte Chance auf die Champions League

In der englischen Premier League hinkt der FC Arsenal seinen eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Die Gunners rangieren seit Monaten auf Platz sechs und haben sieben Spieltage vor Saisonende einen Rückstand von 13 Punkten auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.

Würde das Team von Arsene Wenger den Titel in der Europa League holen, wäre Arsenal in der nächsten Saison dennoch für die Königsklasse qualifiziert.

Datum Uhrzeit Begegnung Übertragung 05.04.2018 21:05 Uhr FC Arsenal - ZSKA Moskau Sky 12.04.2018 21:05 Uhr ZSKA Moskau - FC Arsenal Sky

Sporting- Atletico Madrid: Geht der Pokal zurück nach Spanien?

Seit 2010 ging der Pokal in der Europa League fünfmal nach Spanien, zweimal nach England und einmal nach Portugal. 2010 und 2012 holte sich Atletico Madrid den Titel. Nach zwei verlorenen Champions-League-Endspielen und Platz drei in der diesjährigen Gruppenphase ist das Team von Diego Simeone wieder in der Europa League vertreten. Dort sind die Madrilenen neben Arsenal Favorit auf den Titelgewinn.

Im Viertelfinale bekommen es die Rojiblancos mit Sporting zu tun.

Datum Uhrzeit Begegnung Übertragung 05.04.2018 21:05 Uhr Atletico Madrid - Sporting Sky 12.04.2018 21:05 Uhr Sporting - Atletico Madrid Sky

Europa-League-Viertelfinale: Lazio Rom - FC Salzburg

Borussia Dortmunds Bezwinger FC Salzburg trifft in der nächsten Runde auf Lazio Rom. Die Italiener kämpfen in der Liga noch um den Einzug in die Champions League und liegen derzeit nur einen Zähler hinter Inter Mailand auf Platz fünf.

Für besondere Gefahr in Salzburgs Strafraum dürfte auch im Viertelfinale wieder Ciro Immobile sorgen. Von den noch im Wettbewerb vertretenen Spielern hat Immobile mit sechs Toren die meisten Treffer erzielt. Auch in der Serie A führt der Stürmer die Torjägerliste an (26 Tore).