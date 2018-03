Europa-League-Hymne: Veränderungen, Entstehungsgeschichte, Idee, Komponist

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Nordirland -

Genau wie in der Champions League gibt es auch in der Europa League eine eigene Hymne speziell für den Wettbewerb. Diese wird vor dem Anpfiff sowie am Anfang und Ende jeder TV-Übertragung gespielt. SPOX verrät euch alle Fakten zur Hymne: die Entstehungsgeschichte, die Idee dahinter und den Komponisten.

Seitdem die Europa League 2009 ins Leben gerufen wurde, hat sie auch ihre eigene Hymne. Mittlerweile wird bereits die zweite Komposition verwendet.

Europa-League-Hymne: Komponist und Entstehungsgeschichte

Zur Saison 2015/2016 hatte die UEFA eine neue Hymne für die Europa League ausgeschrieben, um dem Wettbewerb ein neues Erscheinungsbild zu geben. Gleichzeitig wurde das Logo des Wettbewerbs für diese Spielzeit überarbeitet. Am Ende erhielt der Deutsche Michael Kadelbach den Auftrag zur Komposition. Die Hymne wurde schließlich in Berlin aufgenommen.

Welche Idee steckt hinter der Europa-League-Hymne?

Die Hymne der Europa League ist weniger feierlich, sie soll vielmehr dynamisch wirken. Durch den Einsatz von klatschenden Händen soll eine Stadionatmosphäre entstehen, die sich mit den Reaktionen der tatsächlichen Zuschauer verbindet. Der Plan dabei ist, dass sich Stadionerlebnis und TV-Übertragung ähnlicher anfühlen. Dafür verzichtet die Hymne auf einen Text.

Kadelbach erklärt seine Intention so: "Ich wollte, dass diese Musik alle Emotionen und die Energie ausdrückt, die ich als Kind gefühlt habe, als ich an der Seite meiner Freunde stand und wir für unser Team laut geklatscht und geschrien haben, egal ob bei Sieg oder Niederlage."

Die alte Europa-League-Hymne bis zur Saison 2014/2015

Das aktuelle Lied hat die ursprüngliche Hymne zur Saison 2015/2016 abgelöst. Diese war seit der Einführung des Wettbewerbs 2009/2010 die offizielle Musik der Europa League.

Der Franzose Yohann Zweig hatte sie damals komponiert und das Orchester der Pariser Oper sie im Frühjahr 2009 eingespielt. Zweig hatte damals den Anspruch, "den Traditionen des Fußballs gerecht zu werden und dabei gleichzeitig die explosive Energie des Ereignisses zu erfassen".

Wo kann ich die Europa League in der nächsten Saison verfolgen?

Ab der kommenden Saison überträgt DAZN alle Spiele der Europa League exklusiv. Außerdem zeigt das "Netflix des Sports" Spiele der Champions League und Partien der europäischen Topligen. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, wobei der erste Monat gratis ist.