Europa League 2018/19: So hoch sind die Prämien für die Klubs.

Die Europa-League-Teilnehmer bekommen von der UEFA je nach Abschneiden ein Preisgeld ausgeschüttet. Eine offizielle Bekanntgabe der Preisgelder für die Saison 2018/19 hat die UEFA noch nicht veröffentlicht.

Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, erfahrt Ihr diese bei SPOX.

© getty

Europa League: So hoch waren die Prämien 2017/18

In der Saison 2017/18 stehen 1,7187 Mrd. Euro zur Verteilung an die teilnehmenden Vereine der Champions und Europa League zur Verfügung. Davon gehen 399,8 Mio. Euro an die Klubs in der Europa League.

Dieser Netto-Betrag wird in zwei Kategorien aufgeteilt. 239,8 Mio. Euro werden als feste Beträge ausgezahlt. Zudem gibt es einen variablen Betrag in Höhe von 160 Mio. Euro (Marktpool). Dieser wird gemäß des jeweiligen Wertes des Fernsehmarktes, den die teilnehmenden Klubs (ab der Gruppenphase) vertreten, anteilig an den jeweiligen Verband ausgeschüttet und unter den betroffenen Klubs aufgeteilt wird.

Runde Preisgeld 1. Qualifikationsrunde * 215.000 Euro 2. Qualifikationsrunde * 225.000 Euro 3. Qualifikationsrunde * 235.000 Euro Play-offs * 245.000 Euro Startprämie Gruppenphase 2,6 Mio. Euro Sieg in der Gruppenphase 360.000 Euro Remis in der Gruppenphase 120.000 Euro 1. Platz in der Gruppe 600.000 Euro 2. Platz in der Gruppe 300.000 Euro Runde der letzten 32 500.000 Euro Achtelfinale 750.000 Euro Viertelfinale 1 Mio. Euro Halbfinale 1,6 Mio. Euro Niederlage im Finale 3,5 Mio. Euro Turniersieg 6,5 Euro Höchstsumme 15,71 Mio. Euro

* Der Play-off-Sieger erhält jedoch keine Solidaritätszahlung für die entsprechende Runde.

Ab 2018/19: Die Europa League live auf DAZN

Ab der kommenden Saison könnt Ihr alle Spiele der Europa League bei dem Sport-Streaming-Dienst DAZN verfolgen. Schon jetzt liefert Euch DAZN ein umfangreiches Sportprogramm aus den Topligen des europäischen Fußballs, des US-Sports sowie weiteren Sportarten wie Boxen oder Darts.

Das DAZN-Abo kostet 9,99 Euro nach einem kostenlosen Probemonat.

Das ist der Terminplan der Europa-League-Saison 2018/19