Europa League, Sechzehntelfinale: Alle Infos zum Spiel des FC Arsenal bei Östersunds FK

Im Hinspiel des Sechzehntelfinales der Europa League reist der FC Arsenal nach Schweden zu Östersunds FK. Die Londoner, deren Anspruch eigentlich die Champions League ist, sind einer der Favoriten auf den Titel. Doch die Skandinavier zeigten in der Gruppenphase gegen Hertha BSC bereits, wozu sie fähig sind. Alle Infos zur Partie, der Übertragung und dem LIVETICKER gibt's bei SPOX.

Östersunds FK überraschte in der Gruppenphase der Europa League nicht nur die deutschen Zuschauer. In einer Gruppe mit Bilbao und Hertha BSC setzten sich die Schweden durch und lösten ihr Ticket für die K.o.-Phase auf Platz zwei. Mit elf Punkten musste man sich lediglich Bilbao geschlagen geben.

Der FC Arsenal findet sich dieses Jahr in ungewohntem Umfeld wieder, sind die Gunners doch eigentlich die Champions League gewohnt. Die Gruppenphase meisterten sie erwartet souverän - jedenfalls, wenn man lediglich die Ergebnisse betrachtet. 13 Punkte und Platz eins standen zu Buche.

Wann findet Östersunds FK - FC Arsenal statt?

Begegnung Östersunds FK - FC Arsenal Datum 15. Februar 2018 Uhrzeit 19 Uhr Stadion Jämtkraft Arena

TV-Sender, Livestream & Liveticker

TV-Übertragung Livestream Sky Sky Go

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen Östersunds und Arsenal ab 19 Uhr in der Konferenz, als Einzeloption ist das Spiel nicht verfügbar. Im Livestream-Angebot Sky Go gilt dasselbe.

Im Free-TV wird die Begegnung leider nicht ausgestrahlt. Komplett verzichten müsst ihr deshalb aber nicht, denn ab 23 Uhr zeigt Sport1 die Highlights.

Solltet ihr weder über ein Sky-Abo verfügen noch um 23 Uhr vor dem Fernseher sitzen wollen, könnt ihr das Spiel wie gewohnt bei SPOX im LIVETICKER verfolgen.

Östersunds FK: Krasser Außenseiter

Dass der Östersunds Fotbollsklubb überhaupt in der Europa League an den Start ging, war bereits eine Überraschung. Viele rechneten in der Qualifikation gegen PAOK Saloniki oder spätestens gegen Galatasaray mit dem Aus. Die Schweden widerlegten alle Prognosen.

Größter Nachteil für die Schweden ist die fehlende Spielpraxis. Einziger laufender Wettbewerb ist der schwedische Pokal, in welchem sie letzten Freitag 3:0 siegten. Das letzte Spiel zuvor ist datiert auf den 7. Dezember - der letzte Spieltag der Gruppenphase bei Hertha BSC.

Einen Vorteil gibt's aber doch für die Skandinavier: die Temperatur. Im Februar bewegen sich die Temperaturen zwischen -4 und -11 Grad. Damit werden die Londoner sich erst einmal arrangieren müssen.

FC Arsenal: Lacazette fällt aus - Sturm-Problem

Der FC Arsenal hingegen ist dank fehlender Winterpause in England voll im Rhythmus, hat aber große Sorgen in der Offensive. Alexandre Lacazette muss nach einer Operation wohl noch sechs Wochen aussetzen, Neuzugang Pierre-Emerick Aubameyang ist international nicht für die Gunners spielberechtigt. Olivier Giroud und Alexis Sanchez verließen den Verein im Winter.

Einziger echter Stürmer im Kader ist Danny Welbeck, der wohl von Beginn an auflaufen wird. Auch mit den Nationalspielern Shkodran Mustafi und Mesut Özil ist zu rechnen.