Achtelfinal-Auslosung der Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Nach den Rückspielen der Europa-League-Zwischenrunde steht am Freitag, den 23. Februar, in Nyon die Auslosung des Achtelfinals an (13 Uhr im LIVETIKER). Hier findet ihr alle Infos zu der Auslosung sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Bis in die Nachspielzeit musste RB Leipzig zittern, doch unterm Strich reichte der 3:1-Sieg aus dem Hinspiel gegen den SSC Neapel zum Weiterkommen. Die Bullen finden sich daher am Freitag in einem der Lostöpfe für das Achtelfinale wieder. Dort will auch der BVB hin, doch die Borussia muss zunächst noch das Rückspiel in Bergamo über die Bühne bringen. Um 13 Uhr wird das Achtelfinale im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon ausgelost.

Die Achtelfinal-Auslosung im Livestream, TV und Liveticker

Pay-TV-Sender Sky überträgt die Achtelfinal-Auslosung live aus Nyon. Mit Skygo könnt ihr diese auch im Livestream verfolgen. Auch auf uefa.com wird zudem ein Livestream zur Auslosung angeboten.

Darüber hinaus verpasst ihr auch mit dem LIVETICKER von SPOX nichts von der Auslosung.

Wie läuft die Auslosung ab?

Durch einen Beschluss des UEFA-Exekutivkommitees können aus politischen Gründen keine Teams aus Russland auf Mannschaften aus der Ukraine treffen.

Davon abgesehen gibt es jedoch keinerlei Beschränkungen bei der Auslosung, auch Teams aus demselben Land können aufeinander treffen. Sollten sich Leipzig und Dortmund für das Achtelfinale qualifizieren, ist also auch ein Duell der beiden Bundesligisten in der nächsten Runde möglich.

Welche Teams sind qualifiziert?

Während sich RB Leipzig am frühen Donnerstagabend trotz eines komfortablen Hinspielsiegs gegen den SSC Neapel in die nächste Runde zitterte, muss der BVB bei Atalanta in Bergamo ran und dort einen 3:2-Hinspielsieg vergolden. Das sind die bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Teams im Überblick:

ZSKA Moskau Olympique Lyon Lokomotive Moskau Zenit St. Petersburg Atletico Madrid Dynamo Kiew Lazio Rom Viktoria Plzen RB Leipzig Sporting Lissabon

Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Hinspiele des Achtelfinals werden am 8. März ausgetragen, die Rückspiele finden eine Woche später am 15. März statt. Anstoßzeit ist dabei, wie gewohnt in der Europa League, um 19 Uhr oder 21.05 Uhr.