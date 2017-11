UEFA-Strafe: 1. FC Köln geht in Berufung

WC Qualification Europe Do 20:45 Das Zittern beginnt! Die WM-Playoffs auf DAZN NHL Sa 19:00 Draisaitl zur Primetime: Oilers @ Rangers Serie A Paranaense -

Der 1. FC Köln geht gegen die Strafe der UEFA wegen der Vorfälle rund um das Europa-League-Spiel beim FC Arsenal (1:3) in Berufung. "Auch nach eingehender Analyse der Urteilsbegründung ist für uns nicht nachvollziehbar, dass das Fehlverhalten einer kleinen Minderheit von Fans eine derart drastische Strafe gegen den Klub nach sich ziehen soll", sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.

Die UEFA hatte die Kölner vor rund einer Woche mit einer Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro und mit einer Gästeblocksperre in einem Europacup-Auswärtsspiel belegt. Die Sperre ist allerdings für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dem 1. FC Köln wurden rund um die Partie in London Mitte September Zuschauer-Ausschreitungen, Abbrennen von Feuerwerkskörpern, Werfen von Gegenständen und Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Der Klub äußerte zudem den Vorwurf, "dass Teile der Probleme rund um den Einlass durch ein mangelhaftes Konzept der Londoner Verantwortlichen verursacht wurden".

Die Ausschreitungen vor dem EL-Spiel zwischen Arsenal und Köln © getty 1/11 Das EL-Spiel zwischen Arsenal und London wurde mit einstündiger Verspätung angepfiffen. Vor dem Stadion war es zu Krawallen gekommen © getty 2/11 Zahlreiche Kölner Fans, die ohne Tickets angereist waren, verursachten einen Stau vor dem Stadion © getty 3/11 Einige Anhänger des Effzeh hatten versucht, sich gewaltsam Zugang zum Stadion zu verschaffen © getty 4/11 Die Gruppe wurde aber schnell von Ordnern und Sicherheitskräften gestoppt © getty 5/11 Präsident Werner Spinner beriet sich mit der Polizei © getty 6/11 "Die Entscheidung weiterzumachen, war die beste und sicherste Option", sagte Arsenal-Sprecher Mark Gonnella. Das Spiel startete mit einstündiger Verspätung © getty 7/11 Im Stadion rückte die Polizei mit Kampfhunden aus © getty 8/11 Letztlich waren etwa 8000 Kölner Anhänger im Stadion, obwohl Arsenal nur 2900 Gästekarten verkauft hatte © getty 9/11 Bald gab es für die Kölner Fans Grund zu jubeln: Cordoba erzielte das frühe 1:0 © getty 10/11 Gefeiert wurde der Treffer mit reichlich Pyrotechnik © getty 11/11 Der Rauch stieg bis ins Dach des Emirates Stadium

Bei dem Spiel waren weit mehr FC-Fans im Emirates Stadium als die vom FC Arsenal kontingentierten 2900, viele von ihnen besorgten sich Karten für den Heimbereich. Einige hatten vor dem Anpfiff einen Blocksturm verursacht. Fünf Anhänger wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen.