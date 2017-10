Wo kann ich Roter Stern - Arsenal live sehen?

International So 17:00 Topspiel am Sonntag: Tottenham - Liverpool Ligue 1 St. Etienne -

Die dritte Hürde in der Europa League muss der FC Arsenal in Belgrad bei Roter Stern nehmen. Nach zwei Auftaktsiegen stehen die Nordlondoner zwar gut da, aber auch Belgrad ist noch ungeschlagen im Wettbewerb. Alle Infos zum Spiel gibt es hier auf SPOX.

Anstoßzeit: Wann spielt Roter Stern Belgrad gegen Arsenal?

Spiel Roter Stern Belgrad - FC Arsenal Datum Donnerstag, 19.10.2017 Uhrzeit 19 Uhr Ort Stadion Rajko Mitic, Belgrad Schiedsrichter Benoit Bastien (Frankreich)

Wo kann ich Roter Stern Belgrad gegen Arsenal im TV und Livestream sehen?

Arsenals Auftritt in Belgrad wird im deutschen Raum nicht als Einzelspiel übertragen. Sky behandelt das Spiel lediglich in der Konferenz mit anderen zeitgleichen Spielen. Die Konferenz ist für Sky-Kunden auch via Livestream über SkyGo verfügbar.

Wo kann ich Roter Stern Belgrad gegen Arsenal im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet einen Liveticker zum Spiel an. Auch die anderen Partien, die zeitgleich stattfinden, können in der Liveticker-Konferenz verfolgt werden.

Die Tabellenkonstellation in der Gruppe H

Rang Mannschaft Spiele Tordiferenz Punkte 1. FC Arsenal 2 4 6 2. Roter Stern Belgrad 2 1 4 3. BATE Borisov 2 -2 1 4. 1. FC Köln 2 -3 0

Der Kader von Roter Stern Belgrad

Position Spieler Torhüter Milan Borjan, Nemanja Supic, Damir Kahriman Abwehrspieler Milan Rodic, Vujadin Savic, Damien Le Tallec, Filip Stojkovic, Dusan Andjelkovic, Srdjan Babic, Marko Gobeljic, Mittelfeldspieler Mitchell Donald, Nenad Krsticic, Luka Ilic, Nemanja Radonjic, Uros Racic, Nenad Milijas, Guelor Kanga Stürmer Richmond Boakye, Lukas Adzic, Aleksandar Pesic, Ricardinho,

Es fehlt:

Branko Jovicic

Der Kader vom FC Arsenal

Position Spieler Torhüter Petr Cech, David Ospina, Matt Macey Abwehrspieler Rob Holding, Per Mertesacker, Sead Kolasinac, Nacho Monreal, Hecrot Bellerin, Mathieu Debuchy, Laurent Koscielny Mittelfeldspieler Granit Xhaka, Francis Coquelin, Mohamed Elneny, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Mesut Özil Stürmer Alexis Sanchez, Alex Iwobi, Theo Walcott, Alexandre Lacazette, Olivier Giroud, Danny Welbeck,

Es fehlen: