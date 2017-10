Wo findet das EL-Finale 2019 statt?

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Serie A Flamengo -

Das Exekutivkomitee der UEFA hat bereits den Austragungsort für das Endspiel im Jahr 2019 bekannt gegeben. SPOX hat alle Infos zum Termin, dem Austragungsort und dem Final-Stadion.

DAZN

Wo findet das Europa-League-Finale 2019 statt?

Das Finale des zweithöchsten europäischen Klubwettbewerbs wird in der Saison 2018/19 im Olympiastadion der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku stattfinden.

Wann findet das EL-Finale 2019 in Baku statt?

Das Endspiel der Europa League in der Saison 2018/19 findet am 29. Mai 2019 statt.

Seit wann gibt es das Olympiastadion in Baku?

Die Grundsteinlegung für das Olympiastadion von Baku wurde am 6. Juni 2011 in Anwesenheit der damaligen Präsidenten von FIFA und UEFA, Sepp Blatter und Michel Platini, gefeiert. Eröffnet wurde das Stadion am 6. März 2015.

Welches Fassungsvermögen hat das Olympiastadion in Baku?

Das größte Stadion Aserbaidschans bietet insgesamt 69.870 Zuschauern Platz.

Welche Veranstaltungen fanden bisher im Olympiastadion statt?

Das Olympiastadion war im Jahr 2015 ein zentraler Austragungsort der erstmals stattfindenden European Games, einem kontinentalen Wettbewerb der Europäischen Olympischen Komitees (EOK). Bei der UEFA-Europameisterschaft 2020 sollen in Baku sowohl Gruppenspiele als auch ein Viertelfinale gespielt werden.

Wo fanden die EL-Finals der vergangenen Jahre statt?

Im Jahr 2017 standen sich im Finale der UEFA Europa League Ajax Amsterdam und Manchester United gegenüber. In der Friends Arena in Stockholm (Schweden) holten die Engländer durch einen 2:0-Erfolg den Titel.

Saison Stadion Stadt Sieger Finalist Ergebnis 2008/09 Şükrü-Saracoğlu-Stadion Istanbul Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2:1 n.V. 2009/10 Volksparkstadion Hamburg Atletico Madrid FC Fulham 2:1 n.V. 2010/11 Lansdowne Road Dublin FC Porto SC Braga 1:0 2011/12 National-Arena Bukarest Atletico Madrid Atletic Bilbao 3:0 2012/13 Amsterdam Arena Amsterdam FC Chelsea Benfica Lissabon 2:1 2013/14 Juventus Stadium Turin FC Sevilla Benfica Lissabon 4:2 n.E. 2014/15 Stadion Narodowy Warschau FC Sevilla Dnipro Dnipropetrovsk 3:2 2015/16 St. Jakob-Park Basel FC Sevilla FC Liverpool 3:1 2016/17 Friends Arena Stockholm Manchester United Ajax Amsterdam 2:0 2017/18 Parc Olympique Lyonnais Lyon ? ? ? 2018/19 Olympiastadion Baku ? ? ?

Wo kann ich die Europa League 2018/19 verfolgen?

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt ab der Saison 2018/19 alle 205 Spiele der Europa League. Alle weiteren Infos findet ihr hier.