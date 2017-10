Wo kann ich Köln gegen Bate sehen?

International So 17:00 Topspiel am Sonntag: Tottenham - Liverpool Ligue 1 St. Etienne -

Nach dem katastrophalen Start in der Bundesliga muss der 1. FC Köln in der Europa League in Weißrussland bei BATE Borisov ran. Nach zwei Auftaktniederlagen im lang-ersehnten europäischen Wettbewerb gilt es für die Kölner endlich Punkte einzufahren, um noch die Chance auf die nächste Runde zu wahren. Alle weiteren Infos zu der Partie gibt es hier auf SPOX.



Schon am dritten Spieltag sind Punkte für beide Mannschaften überlebenswichtig in der Europa League. Der FC startete mit einer 1:3-Niederlage bei Arsenal und auch das erste Heimspiel gegen Belgrad ging unglücklich mit 0:1 verloren.

Nicht wesentlich besser startete Bate in den Wettbewerb. Die mehrfachen Champions-League-Teilnehmer trennten sich am ersten Spieltag mit 1:1 von Belgrad, ehe es am zweiten Spieltag eine 2:4 Niederlage gegen den hohen Gruppenfavoriten Arsenal setzte.

Um wieder an die ersten beiden Plätze anzuklopfen, wäre ein Unentschieden für beide Mannschaften dementsprechend fast zu wenig.

Anstoßzeit: Wann spielt Köln gegen Borisov?

Spiel BATE Borisov - 1. FC Köln Datum Donnerstag, 19.10.2017 Uhrzeit 19 Uhr Ort Baryssau-Arena, Borisov

Wo kann ich Köln gegen Borisov im TV und Livestream sehen?

Das Spiel kann im Pay-TV von Sky-Kunden live auf Sky gesehen werden. Außerdem bietet Sky über SkyGo einen Livestream für seine Kunden an.

Wo kann ich Köln gegen Borisov im Liveticker verfolgen?

Kölns Auswärtsspiel gegen Borisov kann auch im Liveticker von SPOX verfolgt werden. Die restlichen Europa-League-Partien gibt es ebenfalls in der Liveticker-Konferenz.

Tabelle der Gruppe H

Rang Mannschaft Spiele Tordifferenz Punkte 1. FC Arsenal 2 4 6 2. Roter Stern Belgrad 2 1 4 3. BATE Borisov 2 -2 1 4. 1. FC Köln 2 -3 0

Mit diesem Kader fliegt der 1. FC Köln nach Borisov

Position Spieler 1. FC Köln Torhüter Timo Horn, Thomas Kessler Abwehrspieler Dominique Heintz, Frederik Sörensen, Dominic Maroh, Lukas Klünter, Pawel Olkowski, Jannes Horn MIttelfeldspieler Matthias Lehmann, Marco Höger, Milos Jojic, Salih Özcan, Leonardo Bittencourt, Christian Clemens Stürmer Yuya Osako, Sehrou Guirassy, Simon Zoller

Es fehlen:

Jonas Hector (Syndesmosebandriss)

Nikolas Nartey (Knie-OP)

Marcel Risse (Meniskusverletzung)

Christian Clemens (grippaler Infekt)

Jhon Cordoba (Oberschenkelverletzung)

Claudio Pizarro (keine Spielberechtigung)

Der Kader von Bate Borisov