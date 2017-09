Kader der Bundesligisten stehen fest

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool WC Qualification Europe Live Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Live Italien -

Israel WC Qualification Europe Live Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Live Island -

Ukraine WC Qualification Europe Live Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Live Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Live Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Live Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Live Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Saragossa -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Teneriffa Copa do Brasil Flamengo -

Cruzeiro CSL Guangzhou Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie B Perugia -

Parma Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Socieda -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo

Am 14. September startet die Europa League in die neue Spielzeit. Die Vereine haben am Dienstag ihre Kader einreichen müssen. Hertha BSC berücksichtigt gleich zwei Spieler aus dem aktuellen Profi-Kader nicht.

Julian Schieber und Sinan Kurt sind vorerst nicht in der Europa League spielberechtigt. Bei einem Überstehen der Gruppenphase kann Berlin jedoch drei Spieler austauschen, ohne die maximale Anzahl von 25 Spielern zu überschreiten.

Eine Nominierung Schiebers macht aufgrund seines Knorpelschadens wenig Sinn. Kurt hingegen hat es sich mit Trainer Pal Dardai verscherzt. Der Trainer kritisierte Kurts Mangel an Motivation und Aufopferungswillen und bescheinigte dem 21-Jähirgen "einige Kilos zu viel" auf den Rippen.

Arsenal: Cazorla nicht für EL-Kader nominiert

Die TSG 1899 Hoffenheim hat mit Ausnahme von Kevin Akpoguma jeden Spieler im aktuellen Profi-Aufgebot berücksichtigt. Der 22-jährige Innenverteidiger kam im Sommer von seiner Leihe an Fortuna Düsseldorf zurück nach Sinsheim.

Auch international verzichten einige Top-Klubs auf ihre Stars, so auch der FC Arsenal. Die Gunners haben Santi Cazorla nicht für den EL-Kader berufen. Der dauerverletzte Spanier laboriert derzeit an einer Entzündung an der Fußsohle.

Auch der FC Everton reagierte mit der Nicht-Berücksichtigung von Innenverteidiger Ramiro Funes Mori auf dessen Verletzung. Nach seiner Knie-OP kehrt der Argentinier voraussichtlich erst im Frühling nächsten Jahres zurück.