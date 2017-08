Alle Infos zu NK Domzale - SC Freiburg

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Sudamericana Live LDU Quito -

Der SC Freiburg steht kurz vor dem Einzug in die Europa League. SPOX liefert euch alle Infos zum Rückspiel zwischen dem SCF und NK Domzale (Do., 3.8., 21.05 Uhr im LIVETICKER) in der EL-Qualifikation: Anstoßzeit, voraussichtliche Aufstellung, Ausgangsposition und Live-Übertragung im TV.

Wann und wo findet das Rückspiel statt?

Für das Rückspiel gegen den SC Freiburg zieht NK Domzale in die gerade einmal 12 Kilometer entfernte slowenische Hauptstadt Ljubljana um. Das dortige Stadion Stozice ist mit einer Kapazität von 16.000 Plätzen mehr als fünfmal so groß wie der heimische Sportni Park Domzale. Anpfiff ist am Donnerstag, 3. August um 21.05 Uhr.

Wie ging das Hinspiel in Freiburg aus?

Das Hinspiel gewann der SC Freiburg mit 1:0. Vor eigenem Publikum im Schwarzwald-Stadion erzielte Stürmer Nils Petersen den wichtigen Siegtreffer. So würde den Breisgauern im Rückspiel ein Unentschieden und sogar eine knappe Niederlage mit Auswärtstor zum Weiterkommen genügen.

Worum geht es für den SC Freiburg?

Als Tabellensiebter der Bundesliga-Saison 2016/17 erreichte der SC Freiburg direkt die dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League. Wenn das Team von Trainer Christian Streich diese Runde übersteht, geht es in den Playoffs. Auch hier gibt es ein Hin- sowie ein Rückspiel. Der Sieger der Playoffs kommt schließlich in die Gruppenphase der Europa League.

© getty

Wie ist die Bilanz der beiden Teams im europäischen Wettbewerb?

Zuletzt stand der SC Freiburg in der Saison 2013/14 in der Gruppenphase der Europa League, schied dort aber u.a. gegen den späteren Champion aus Sevilla aus. Der bisher größte Erfolg auf internationalem Parkett war das Erreichen der 3. Runde des UEFA-Cups 2001/02, wo man ebenfalls am späteren Sieger (Feyernoord Rotterdam) scheiterte.

Die Slowenen konnten in ihrer Vereinshistorie bislang nur ein einziges Mal die Hauptrunde eine europäischen Pokalwettbewerbs erreichen. Im UEFA-Cup 2005/06 scheiterte man ausgerechnet am VfB Stuttgart. Nach der Hinspiel-Niederlage könnte Domzale gegen einen weiteren Verein aus dem Südwesten Deutschlands ein ähnliches Schicksal blühen.

Die voraussichtliche Aufstellung vom SC Freiburg und NK Domzale

NK Domzale : Milic - Sirok, Dobrovoljc, Blazic, Balkovec - Husmani - Repas, Ibricic, Vetrih, Bizjak - Firer

: Milic - Sirok, Dobrovoljc, Blazic, Balkovec - Husmani - Repas, Ibricic, Vetrih, Bizjak - Firer SC Freiburg: Schwolow - Stenzel, Lienhart, Söyüncü, Günter - Höfler, Abrashi - Haberer, Frantz - Niederlechner, Petersen

Wo kann man das Spiel des SC Freiburg live im TV sehen?

Das Rückspiel überträgt der SWR im Free TV sowie im Livestream auf swr.de. TV-Informationen zum Rückspiel sind noch nicht bekannt. Bei SPOX können beide Spiele im LIVETICKER verfolgt werden.

Wann beginnt die Gruppenphase der Europa League?

Die Gruppenphase der Europa League beginnt am 14. September. Die Auslosung der Gruppen findet am 25. August in Monaco statt.

Welche deutschen Teams sind noch qualifiziert?

Der 1. FC Köln sowie Hertha BSC nehmen an der Europa League teil. Sie sind jedoch direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Darüber hinaus könnte es passieren, dass die TSG Hoffenheim in die Gruppenphase rutscht, wenn die Kraichgauer in der Qualifikation zur Champions League scheitert.