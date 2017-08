Köln vs. Arsenal - leichte Lose für BSC und TSG

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Freitagsspiels Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal Primera División Real Sociedad -

Villarreal Serie B Parma -

Cremona Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Real Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Man City Championship Burton -

Sheffield Wed Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Man United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Fluminense -

Vasco Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Primera División Las Palmas -

Atletico Madrid Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva -

Dinamo Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Temperley -

River Plate Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay

Die Europa-League-Saison 2017/18 steht kurz bevor. Drei deutsche Teams sind mit dabei. Auf diese Gegner treffen der 1. FC Köln, die TSG Hoffenheim und Hertha BSC in der Gruppenphase.

Hoffenheim, das zuvor in der Champions-League-Qualifikation gescheitert war, trifft in der Gruppe C auf Sporting Braga, Ludogorez Rasgrad und Medipol Basaksehir aus Istanbul. Die Kölner bekommen es in Gruppe H mit einem absoluten Topklub zu tun: Dem FC Arsenal. Darüber hinaus müssen die Domstädter gegen BATE Borisov und Roter Stern Belgrad ran.

Hertha BSC hat derweil ein ähnlich leichtes Los wie die TSG gezogen. Mit Athletic Bilbao treffen die Berliner zwar auf ein spanisches Top-Team, doch darüber hinaus sind die Gegner mit Zorya Luhansk und Östersunds FK machbar.

Gruppe A:

Mannschaft Liga - Land FC Villareal Primera Division - Spanien Maccabi Tel Aviv Ligat ha'Al - Israel FK Astana Premjer-Liga - Kasachstan Slavia Prag EPojisteni.cz liga - Tschechien

Gruppe B:

Mannschaft Liga - Land Dynamo Kiew Premjer-Liha - Ukraine BSC Young Boys Bern Super League - Schweiz Partizan Belgrad SuperLiga - Serbien Skenderbeu Korca Kategoria Superiore - Albanien

Gruppe C:

Mannschaft Liga - Land Sporting Braga Primeira Liga - Portugal Ludogorez Rasgrad Parwa liga - Bulgarien TSG Hoffenheim Bundesliga - Deutschland Medipol Basaksehir Süper Lig - Türkei

Gruppe D:

Mannschaft Liga - Land AC Milan Serie A - Italien Austria Wien Bundesliga - Österreich HNK Rijeka HNL - Kroatien AEK Athen Super League - Griechenland

Gruppe E:

Mannschaft Liga - Land Olympique Lyon Ligue 1 - Frankreich FC Everton Premier League - England Atalanta Bergamo Serie A - Italien Apollon Limassol Marfin Laiki League - Zypern

Gruppe F:

Mannschaft Liga - Land FC Kopenhagen Superliga - Dänemark Lokomotive Moskau Premjer Liga - Russland Sheriff Tiraspol Divizia Nationala - Moldawien Fastav Zlin EPojisteni.cz liga - Tschechien

Gruppe G:

Mannschaft Liga - Land Viktoria Pilzen EPojisteni.cz liga - Tschechien FCSB Bukarest Liga 1 - Rumänien Hapoel Beer Sheva Ligat ha'Al - Israel FC Lugano Super League - Schweiz

Gruppe H:

Mannschaft Liga - Land FC Arsenal Premier League - England BATE Borisov Wyschejschaha Liha - Weißrussland 1. FC Köln Bundesliga - Deutschland Roter Stern Belgrad SuperLiga - Serbien

Gruppe I

Mannschaft Liga - Land RB Salzburg Bundesliga - Österreich Olympique Marseille Ligue 1 - Frankreich Vitoria Guimaraes Primeira Liga - Portugal Konyaspor Süper Lig - Türkei

Gruppe J

Mannschaft Liga - Land Athletic Bilbao Primera Division - Spanien Hertha BSC Bundesliga - Deutschland Zorya Luhansk Premjer-Liha - Ukraine Östersunds FK Allsvenskan - Schweden

Gruppe K

Mannschaft Liga - Land Lazio Rom Serie A - Italien OGC Nizza Ligue - Frankreich SV Zulte Waregem Pro League - Belgien Vitesse Arnheim Eredivisie - Niederlande

Gruppe L

Mannschaft Liga - Land Zenit St. Petersburg Premjer-Liga - Russland Real Sociedad Primera Division - Spanien Rosenberg BK Tippeligaen - Norwegen Vardar Skopje Prva Makedonska Liga - Mazedonien

Die Gruppenphase beginnt am 14. September und endet am 7. Dezember. Das Finale steigt am 16. Mai 2018 in Lyon. Titelverteidiger ist Manchester United.