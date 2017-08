Alle Infos zur EL-Auslosung 2017/18

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal UEFA Europa League Fenerbahce -

Die Europa-League Saison 2017/18 steht in den Startlöchern. Am Freitag (25. August, ab 13 Uhr im LIVETICKER) werden in Monaco die Gruppen der Vorrunde ausgelost. Mit dabei: Hertha BSC, der 1. FC Köln und (aus der Champions-League-Quali abgestiegen) die TSG Hoffenheim. In welchen Lostöpfen sind die Deutschen? Wer sind die möglichen Gegner? Wo kann man die Auslosung im Livestream oder Free TV verfolgen? SPOX liefert alle Infos zur Auslosung der EL-Gruppen.

Wo und wann findet die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase statt?

Die Auslosung beginnt am 25. August um 13 Uhr im Grimaldi-Forum in Monaco. Außerdem vergibt die UEFA während der Veranstaltung zum ersten Mal einen Award für den besten Spieler der Europa-League-Saison 2016/17.

Die Shortlist ist dabei übrigens fest in United-Hand: Die UEFA erwählte Manchesters Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan und Paul Pogba als Finalisten um den Preis.

Wo kann ich die Auslosung der EL-Gruppen live sehen?

Der Sender Sky Sport News HD überträgt die Auslosung live im Free TV und als Livestream. Auch die UEFA selbst zeigt die Lotterie auf ihrer offiziellen Homepage im Stream.

Wo gibt es die Europa-League-Auslosung im Liveticker?

Bei SPOX gibt es einen LIVETICKER zu dem Event: Er startet am 25. August ab 13 Uhr.

Der Modus: Wie funktionieren die Lostöpfe der EL-Auslosung?

Die 48 qualifizierten Teams werden anhand ihres Klub-Koeffizienten auf vier Lostöpfe verteilt. Der Koeffizient soll die Stärke eines Teams widerspiegeln: Die nominell 12 besten Teams landen somit in Lostopf 1, die schlechtesten in Topf 4.

Wie läuft die Europa-League-Auslosung ab?

Die Mannschaften in den jeweiligen Lostöpfen können in der Gruppenphase nicht aufeinander treffen. Außerdem sind Duelle zwischen Teams der gleichen Liga ausgeschlossen.

Hertha BSC, TSG Hoffenheim und der 1.FC Köln können also unabhängig von ihren Lostöpfen nicht aufeinander treffen.

In welchen Lostöpfen sind Hertha BSC, Hoffenheim und Köln

Da die Europa-League-Qualifikation noch nicht abgeschlossen ist, ist noch unsicher, welche Teams mit einem besseren/schlechteren KK sich qualifizieren. Deshalb ist es noch nicht klar, in welchem Topf die Deutschen landen.

Hertha BSC: Kann mit einem KK von 16,899 in den Töpfen 1, 2 oder 3 landen

Kann mit einem KK von 16,899 in den Töpfen 1, 2 oder 3 landen TSG Hoffenheim: Der KK von 15,899 reicht für Topf 2 oder 3

Der KK von 15,899 reicht für Topf 2 oder 3 1. FC Köln: Gleicher KK bei Köln. Daraus folgt: ebenfalls die Töpfe 2 und 3 möglich

In welchen Lostöpfen sind Red Bull Salzburg, Altach und Austria Wien?

Alle drei Österreicher müssen am 24. August noch die Qualifikation überstehen.

Sollte die SCR Altach sich qualifizieren, wäre sie im Topf 4 verortet.

Der FC Salzburg kann sich im Falle des Weiterkommens Chancen auf Topf 1 ausrechnen.

Die Austria rangiert im Bereich der Herthaner. Bei einem Sieg gegen Osijek winkt Topf 2.

Wer sind die möglichen Gegner der Deutschen?

Geht man davon aus, dass keine der deutschen Mannschaften im ersten Topf landet, winken einige hochkarätige Gegner.

Im Topf 1 sind beispielsweise der FC Arsenal, Olympique Lyon, Lazio Rom und Villa Real qualifiziert. Doch auch Nizza, Lokomotive Moskau und Real Sociedad und Vorjahres-Finalist Ajax Amsterdam könnten auf die deutschen zukommen.

Welche Teams spielen noch in der EL-Qualifikation?

Panathinaikos Athen Athletic Bilbao Maritimo Funchal Dynamo Kiew Ajax Amsterdam Rosenborg Trondheim FC Everton HND Split Legia Warschau Sheriff Tiraspol BATE Borrisow PFK Olexandrija FK Krasnodar FK Roter Stern Belgrad Dinamo Zagreb KF Skenderbeu FC Utrecht Zenit St. Petersburg SCR Altach Maccabi Tel Aviv Viktoria Pilsen AEK Larnaka FH Hafnarfjördur Sporting Braga FC Viitorul Constanta FC Salzburg NK Osijek FK Austria Wien Vardar Skopje Fenerbahce NK Domzale Olympique Marseille PAOK Thessaloniki Östersund FK AC Mailand KF Shkendija Ludogorez Rasgard Suduva Marijampol FC Brügge AEK Athen Apollon Limassol FC Midtjylland Partizan Belgrad Videoton FC

Welche Teams sind für die Gruppenphase der Europa League gesetzt?

Topf 1:

Mannschaft Liga - Land FC Villareal Primera Division - Spanien Olympique Lyon Ligue 1 - Frankreich FC Arsenal Premier League - England Lazio Rom Serie A - Italien FC Kopenhagen Superliga - Dänemark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Topf 2:

Mannschaft Liga - Land -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Topf 3:

Mannschaft Liga - Land -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tops 4:

Mannschaft Liga - Land FC Lugano Super League - Schweiz -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Welche Teams sind für die EL qualifiziert, aber noch nicht gesetzt?

Definitiv für den Wettbewerb qualifiziert, aber noch nicht einem Topf zugeordnet sind: