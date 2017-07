Rooney mit erstem Pflichtspielsieg nach Everton-Rückkehr

Copa Sudamericana Live Arsenal -

Recife Copa do Brasil Paranaense -

Gremio Bundesliga Bundesliga Test 1 First Division A Antwerpen -

Anderlecht J1 League Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Omiya International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Arsenal -

Benfica Bundesliga Bundesliga Test 2 Bundesliga Bundesliga Test 3 Bundesliga Bundesliga Test 6 Bundesliga Bundesliga Test 4 Bundesliga Bundesliga Test 5 Bundesliga Bundesliga Standout Test 7 First Division A Lokeren -

Brügge Super Liga Partizan -

Javor 1. HNL Rijeka -

Istra Super Cup Monaco -

PSG Serie A Palmeiras -

Avai International Champions Cup Man City -

Tottenham International Champions Cup Real Madrid -

Barcelona CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup Arsenal -

Sevilla Bundesliga Bundesliga Test 9 First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Brondby -

Lyngby Bundesliga Bundesliga Test 8 Bundesliga Bundesliga Test 10 Super Liga Rad -

Roter Stern Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional

Englands Stürmerstar Wayne Rooney hat im ersten Pflichtspiel nach seiner Rückkehr zum FC Everton einen Sieg gefeiert. Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde für die Europa League gewannen die Toffees gegen MFK Ruzomberok aus der Slowakei mit 1:0 (0:0).

Den Siegtreffer erzielte Kapitän Leighton Baines (65.), Rooney stand 90 Minuten auf dem Platz.

"Das ist etwas, worauf ich mich die letzten Wochen gefreut habe", sagte Rooney: "Aber es war ein wichtiges Spiel für uns, also musste ich die Emotionen zur Seite schieben. Das habe ich jetzt getan und kann mich mehr auf Fußball konzentrieren."

Rooney, mit 53 Treffern Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft, war im Sommer vom englischen Rekordmeister Manchester United zum seinem Liverpooler Heimatverein zurückgekehrt. Dort hatte der 31-Jährige bereits vor seinem Wechsel nach Manchester inklusive Jugend von 1995 bis 2004 gespielt.

Das Rückspiel und die Entscheidung über den Einzug in die Europa-League-Playoffs steht für Everton und Rooney am kommenden Donnerstag (20.45 Uhr) in Ruzomberok an.