Mourinho: Ajax verdient Finale nicht

Samstag, 20.05.2017

"Ich denke, eine Mannschaft sollte innerhalb einer Saison nicht in zwei europäischen Wettbewerben spielen. Sie sollten rausfliegen. Sie sollten nicht die Möglichkeit bekommen, in der Europa League weiterzuspielen. Die Europa League ist für Mannschaften, die sich für die Europa League qualifiziert haben, so wie wir", sagte Mourinho auf einer Pressekonferenz.

Ajax Amsterdam hatte sich über den Umweg Champions-League-Gruppenphase für die Europa League qualifiziert. Mourinho sollte diese Regel eigentlich kennen, findet sie aber trotzdem ungerecht: "Wir sind in der vergangenen Saison Fünfter geworden, wir haben uns für die Europa League qualifiziert. Wir haben die Europa League von Anfang an gespielt, und wir mussten uns durchkämpfen, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind."

Lob für den Gegner

Der Portugiese fand aber auch lobende Worte für die Leistung der Niederländer. Dass die vergleichsweise junge Ajax-Mannschaft bis ins Finale der Europa League vorgedrungen ist, kommt für The Special One wenig überraschend: "Nein, ich bin überhaupt nicht überrascht. Warum sind Sie überrascht, das verstehe ich wirklich nicht. Ich denke nicht, dass das Alter der Spieler entscheidend ist, sondern die Qualität."

Vor allem die fast schon traditionell gute Nachwuchsarbeit bei Ajax beeindruckt Mou: "Wenn man über Investitionen und Ausgaben spricht, schaut man auf die größten Klubs der Welt. Ich denke aber, dass auch Ajax die richtigen Investitionen macht, zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass diese außerordentlich guten, jungen Spieler zufällig bei Ajax spielen. Das Scouting System muss sehr gut sein, das Ausbildungs-Programm muss sehr gut sein. Die kleinen Investitionen in junge Spieler können so später zu großen Investitionen werden. Sie machen eine großartige Arbeit, das steht fest - also verstehe ich nicht, warum das eine Überraschung sein soll."

