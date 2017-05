Freitag, 12.05.2017

"Wir wollen uns auf die Zukunft vorbereiten", ließ Präsident Jean-Michel Aulas gegenüber BeIn Sports verlauten. Es gibt zudem immer wieder Spekulationen über einen Abgang von OL-Top-Stürmer Alexandre Lacazette. Doch sollte der Franzose den Klub verlassen, stünde wohl das Ajax-Talent auf dem Einkaufszettel der Verantwortlichen. "Kasper Dolberg ist ein großartiges Talent", schwärmte der 68-Jährige.

Der 19-jährige Däne schaffte in der aktuellen Saison den Durchbruch in Amsterdam. In 46 Spielen erzielte er wettbewerbsübergreifend 22 Tore. Dolberg hat noch einen Vertrag bis 2021. Über einen vorzeitigen Wechsel denkt er nach eigenen Angaben nicht nach. "Ich werde nächste Saison bei Ajax bleiben", sagte der Stürmer gegenüber Elf Voetbal.

Kasper Dolberg im Steckbrief