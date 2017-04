Shaw gibt Entwarnung: Ibrahimovic geht es gut

Freitag, 21.04.2017

Ihm geht es gut. Er ist bereits in der Umkleidekabine herumgelaufen", kommentierte der Linksverteidiger, der sich mit United über den Einzug in das Halbfinale freuen durfte: Nach regulärer Spielzeit stand es zwischen United und Anderlecht 1:1, Marcus Rashford gelang in der Verlängerung jedoch das entscheidende Tor.

Zlatan Ibrahimovic ist der Top-Torjäger bei der Red Devils und schoss in allen Bewerben bereits 28 Treffer für seinen Klub. Sein Ausfall im Endspurt der Saison wäre ein herber Verlust.

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief