Lyon-Präsident: Rückspiel ohne Zuschauer

Freitag, 14.04.2017

"Das wäre eine angemessene und faire Lösung", sagte Aulas dem französischen Fernsehsender W9: "Ich hoffe, dass die UEFA jetzt die nötigen Schritte unternimmt. Ich denke nicht, dass man das Spiel nicht einfach so spielen kann."

Das Hochrisikospiel hatte am Donnerstag nach heftigen Krawallen erst mit 45-minütiger Verspätung begonnen. In Lyon herrschte bereits vor Spielbeginn Chaos. Hunderte Anhänger flüchteten während des Aufwärmens der Teams auf den Rasen, als sie aus dem Oberrang mit Pyrotechnik und Gegenständen beworfen wurden. Im Internet kursierten zudem Videos, auf denen die Ausschreitungen auf den Tribünen zu sehen waren.

Die UEFA kündigte am Freitag Disziplinarverfahren gegen beide Klubs an. Lyon werden der Einsatz von Pyrotechnik, durch Fans blockierte Treppen, Zuschauer auf dem Spielfeld und mangelhafte Organisation vorgeworfen. Gegen Besiktas wird ebenfalls wegen Pyrotechnik sowie wegen geworfener Gegenständen und Unruhe auf den Rängen ermittelt. Der Zeitpunkt der Anhörung stand am Freitagabend noch nicht fest.

Schon außerhalb des Stadions war es zu Krawallen gekommen, bei denen ein Ordner verletzt wurde. Das Rückspiel findet am Donnerstag (21.05 Uhr) in Istanbul statt.

