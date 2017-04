Trotz Reservistenrolle: HW4 will bei Ajax bleiben

Dienstag, 11.04.2017

"Natürlich hätte ich mir gewünscht, ein paar Spiele mehr zu machen. Aber welcher Trainer wechselt, wenn eine eingespielte Mannschaft alles gewinnt?", weiß er die Situation im Interview mit der dpa realistisch einzuschätzen. "Für mich ist es trotzdem eine tolle Erfahrung", fügte er hinzu.

Seine Fußballschuhe möchte Westermann noch nicht an den Nagel hängen, eine Rückkehr in die Bundesliga kommt für ihn aktuell ebenfalls nicht in Frage. "Aber man sollte niemals nie sagen. Das habe ich im Fußball gelernt", meinte er.

Heiko Westermann im Steckbrief