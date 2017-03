Rooney und Martial fehlen weiterhin

Mittwoch, 15.03.2017

"Rooney leidet immer noch unter Knieschmerzen. Er kann nicht trainieren und wird derzeit behandelt", erklärt United-Trainer Jose Mourinho.

Über Anthony Martial gibt Mou keine genaueren Auskünfte. Er meinte lediglich: "Martial konnte gegen Chelsea nicht spielen. Wenn jemand am Montag nicht fit ist, kann er auch am Dienstag nicht trainieren und somit auch nicht am Donnerstag wieder spielen."

Über die Rückkehr seines im FA-Cup gesperrten Stürmers Zlatan Ibrahimovic freut sich der Portugiese indes sehr. "Es ist eine große Verstärkung, Ibra wieder im Kader für das Spiel gegen Rostow zu haben", so Mourinho.

Das Hinspiel gegen Rostow endete mit 1:1. Torschütze in Russland war der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan.

