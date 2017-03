Mourinho: "Unmöglich, besser zu spielen"

Freitag, 10.03.2017

"Es war eine sehr gute Leistung in Bezug auf die Umstände. Es war unmöglich, besser zu spielen, unmöglich, ein Passspiel aufzuziehen", gab Mourinho im Anschluss an das Remis im Hinspiel des Achtelfinals der Europa League an.

Henrikh Mkhitaryan war der einzige Treffer der Red Devils gelungen, die nun im Rückspiel gewinnen oder 0:0 spielen müssen. "Wir haben ein offenes Resultat für das zweite Spiel mit kleinen Vorteilen für uns. Und es gibt keine Verletzungen", stellte Mourinho die Gewinne des Abends dar.

Der Rasen in Rostov war an vielen Stellen aufgerissen oder sehr tief. Die Spieler hatten sichtlich Probleme, sich auf die Bedingungen einzustellen: "Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Unter diesen Umständen war es, denke ich, ein positives Resultat."

