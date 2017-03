Eberl: "Der Borussia Park muss brennen"

Mittwoch, 15.03.2017

Die nächsten Wochen werden kräftezehrend für die Fohlen. Am Donnerstag kommt es in der Europa League zum Rückspiel des deutschen Duells gegen Schalke, am Wochenende steht dann in der Liga der Klassiker gegen den FC Bayern München an.

In der entscheidenden Saisonphase angekommen, ist die Unterstützung des Publikums besonders wichtig. Das weiß auch Eberl: "Klar merkt man, dass wir 39 Pflichtspiele in den Knochen haben. Wir brauchen jetzt die Fans. Der Borussia Park muss brennen!"

Verteidiger Tony Jantschke freut sich ganz besonders auf das zweite Duell mit den Königsblauen: "An so einem Abend denkt man nicht an die Kräfte. Da geht das Flutlicht an und man weiß, dass man für solche Momente eine ganze Saison lang gearbeitet hat."

