Krasnodar wirft Fenerbahce raus

Mittwoch, 22.02.2017

Der englische Rekordmeister Manchester United zog mit Bastian Schweinsteiger dagegen locker ins Achtelfinale der Europa League ein. Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho gewann das Zwischenrunden-Rückspiel beim zehnmaligen französischen Champion AS Saint-Etienne 1:0 (1:0), das Hinspiel in der Vorwoche hatten die Briten bereits klar mit 3:0 gewonnen.

Manchester ging in dem Spiel unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Deniz Aytekin durch den ehemaligen Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (17.) früh in Führung, machte dann aber nur noch wenig für das Spiel. Schweinsteiger, von Mourinho in der Hinrunde noch nicht für die Europa League nominiert, wurde in der 62. Minute eingewechselt und kam zu seinem dritten Einsatz in diesem Jahr. Kurz darauf sah United-Verteidiger Eric Bailly die Gelb-Rote Karte (63.).

