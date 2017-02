Sousa: "Gladbach verlor die Hoffnung"

Freitag, 24.02.2017

"Der Elfmeter hat die Partie wieder offen gemacht", fluchte er im Anschluss an das Ausscheiden in der Europa League. Für Sousa ist klar: "Wir hatten mehr Chancen und waren immer am Drücker." Der Strafstoß habe Gladbach dann "Hoffnung gegeben, als sie gerade die Hoffnung verloren."

Sousa bemängelt das Defensivverhalten seiner Spieler. "Gladbachs Spieler sind sehr gut bei Standards, aber mit ein bisschen mehr Konzentration hätten wir die Gegentore alle verhindern können", so der Coach der Italiener. Er schlussfolgert: "So ist Fußball."

Das Ausscheiden in der Europa League nahm er zum Anlass einer Kabinenansprache: "Ich sagte den Jung, dass ich sehr enttäuscht bin. Für sie, denn sie geben ihr Herz und ihre Seele, um alles richtig zu machen, aber kleine Fehler können eine ganze Saison relativieren."

