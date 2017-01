Nominiert Mourinho Schweinsteiger für EL?

Sonntag, 29.01.2017

"Bastian ist in Manchester geblieben, als wir gegen Hull gespielt haben. Normalerweise kommt er also ins Team. Das gilt auch für Europa", zitiert ihn der englische Mirror.

Manchester trifft in der Europa League in der Runde der letzten 32 auf den französischen Vertreter AS Saint-Etienne.

Zuletzt kam Schweinsteiger in der dritten Runde des FA Cups gegen den FC Reading zum Einsatz. Auch in der Runde der letzten 16 am Sonntag gegen Wigan Athletic könnte der ehemalige deutsche Nationalspieler eine Option sein.

Schweinsteiger war anfangs unter Mourinho kaum zum Zug gekommen, doch in den letzten Monaten konnte sich der Weltmeister in den Kader zurückkämpfen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Bastian Schweinsteiger im Steckbrief