Griechenland gegen Italien: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag treffen die Mannschaften aus Griechenland und Italien zum EM-Qualifikationsspiel aufeinander. SPOX gibt euch alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Griechenland gegen Italien: Wann und wo findet die Partie statt?

Austragungsort des Aufeinandertreffens ist das 70.000 Zuschauer fassende Olympiastadion in Athen. Der Anstoß ist auf 20.45 Uhr terminiert.

Griechenland - Italien: Die Übertragung im TV und Livestream

Alle EM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung werden live und in voller Länge bei DAZN gezeigt. Ab 20.45 Uhr startet die Übertragung.

Griechenland vs. Italien: Liveticker

Griechenland gegen Italien: Die Vorschau

In den bisherigen zwei Spielen unterstrich die Squadra Azzurra ihren Anspruch auf Platz eins in Gruppe J. Zwei Heimsiege gegen Finnland und Liechtenstein stehen bisher auf dem Papier, nun soll gegen die Griechen auswärts nachgelegt werden. Dabei können die Italiener endlich wieder auf das vertrauen, wofür der italienische Fußball so berühmt ist: die Defensivarbeit. In den letzten fünf Partien hat die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini kein Gegentor mehr kassiert.

Gegner Griechenland liegt aktuell direkt hinter den Italienern auf dem zweiten Gruppenrang. Einem standesgemäßen 2:0 in Liechtenstein folgte ein 2:2-Unentschieden gegen Bosnien-Herzegowina. Nichtsdestotrotz geht man in das Duell mit der Squadra Azzurra als klarer Außenseiter.

Griechenland vs. Italien: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit folgenden Aufstellungen könnten beide Teams beginnen:

Italien : Sirigu - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Biraghi - Verratti, Jorginho, Pellegrini - Kean, Immobile, Bernandeschi

: Sirigu - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Biraghi - Verratti, Jorginho, Pellegrini - Kean, Immobile, Bernandeschi Griechenland: Vlachodimos - Sokratis, Manolas, Siovas - Stafylidis, Samaris, Bouchalakis, Koutris - Zeca, Fortounis, Donis

EM-Qualifikation: Die Gruppe J

Mit Italien und Griechenland treffen die aktuell Gruppenführenden heute aufeinander.