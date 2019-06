EM-Qualifikation: Türkei gegen Frankreich heute live im TV, Livestream und im Liveticker

Der Weltmeister aus Frankreich muss am 3. Spieltag der EM-Qualifikation zum schweren Auswärtsspiel in die Türkei. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute Abend live verfolgen könnt.

EM-Qualifikation: Türkei gegen Frankreich live auf DAZN

Fast alle Spiele der EM-Qualifikation werden an diesem Wochenende auf DAZN übertragen, so auch die Partie zwischen der Türkei und Frankreich. Die Übertragung startet kurz vor 20.45 Uhr und endet schon kurz nach Abpfiff. Im Free-TV wird das Spiel heute nicht gezeigt.

Neben dieser Partie werden alle weiteren Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung live und in voller Länge als Einzel-Livestreams zur Verfügung gestellt.

Die EM-Qualifikation im Liveticker

Falls ihr kein DAZN-Abonnement besitzt oder unterwegs seid, könnt ihr mit dem SPOX-Liveticker immer auf dem aktuellsten Stand bleiben und keine wichtige Spielszene verpassen.

Türkei gegen Frankreich: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Qualifikations-Partie wird heute um 20.45 Uhr deutscher Zeit im Konya-Büyükşehir-Belediyesi-Stadion ausgetragen, folgendes slowenisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Damir Skomina

Assistenten: Jure Praprotnik, Robert Vukan

Vierter Offizieller: Rade Obrenovic

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe H

Heute treffen die beiden Spitzenmannschaften der Gruppe H direkt aufeinander: Sowohl Frankreich als auch die Türkei gaben sich bisher keine Blöße und gewannen beide Qualifikationsspiele. Härtester Konkurrent um ein EM-Ticket sind wohl die Isländer, die momentan auf Rang vier stehen.

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Frankreich 2 2 0 0 8:1 7 6 2 Türkei 2 2 0 0 6:0 6 6 3 Albanien 2 1 0 1 3:2 1 3 4 Island 2 1 0 1 2:4 -2 3 5 Andorra 2 0 0 2 0:5 -5 0 6 Moldawien 2 0 0 2 1:8 -7 0

Türkei gegen Frankreich: Die bisherigen Duelle

Bisher trafen sich die beiden Nationen erst drei Mal, davon war nur eine Partie ein Pflichtspiel: Im Halbfinale des Confed Cups 2003 besiegten die Franzosen die damals starke Türkei (Platz drei bei der WM 2002) mit 3:2.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis Fr., 05.06.2009 Freundschaftsspiel Frankreich Türkei 1:0 Do., 26.06.2003 Confederations Cup Frankreich Türkei 3:2 Mi., 15.11.2000 Freundschaftsspiel Türkei Frankreich 0:4

EM-Qualifikation: Die restlichen heutigen Spiele

Zeitgleich tritt die deutsche Mannschaft in Weißrussland an, Italien muss in den Hexenkessel nach Athen und gegen die Griechen um Punkte kämpfen.