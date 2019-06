EM-Qualifikation: Nordmazedonien gegen Polen heute live auf DAZN und im Liveticker

Am 3. Spieltag der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 kommt es heute zum Duell in der Gruppe G zwischen Nordmazedonien und Polen. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live und in voller Länge verfolgen könnt.

EM-Qualifikation: Nordmazedonien gegen Polen auf DAZN

Das Spiel zwischen Nordmazedonien und Polen könnt ihr heute, wie alle anderen Partien auch, live und in voller Länge auf der Streaming-Plattform DAZN anschauen. Der Streaming-Dienst bietet diese Partie sowie die elf weiteren Quali-Spiele jeweils als Einzel-Livestream an, die Übertragung startet kurz vor 20.45 Uhr.

Die EM-Qualifikation im Liveticker

Falls ihr kein DAZN-Abonnement besitzt, könnt ihr das Geschehen aber auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Somit seid ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine wichtige Spielszene.

Nordmazedonien gegen Polen: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird heute Abend um 20.45 Uhr im Nationalstadion Todor Proeski in Skopje angepfiffen, folgendes italienisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Gianluca Rocchi

Gianluca Rocchi Assistenten: Ciro Carbone, Stefano Alassio

Ciro Carbone, Stefano Alassio Vierter Offizieller: Daniele Doveri

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe G

Bisher haben alle Mannschaften zwei Partien absolviert und Polen kristallisiert sich als klarer Favorit aus dem Feld heraus. Auch Nordmazedonien präsentiert sich überraschend stark und kann mit einem Sieg heute sogar an den Polen vorbeiziehen.

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Polen 2 2 0 0 3:0 3 6 2 Israel 2 1 1 0 5:3 2 4 3 Nordmazedonien 2 1 1 0 4:2 2 4 4 Slowenien 2 0 2 0 2:2 0 2 5 Österreich 2 0 0 2 2:5 -3 0 6 Lettland 2 0 0 2 1:5 -4 0

Nordmazedonien gegen Polen: Die bisherigen direkten Duelle

Bisher trafen die beiden Nationen nur in Freundschaftsspielen aufeinander, zweimal konnten die Polen das Duell für sich entscheiden.

Datum Heim Auswärts Ergebnis Fr., 14.12.2012 Polen Mazedonien 4:1 Mo., 26.05.2008 Polen Mazedonien 1:1 Fr., 14.02.2003 Polen Mazedonien 3:0

European Qualifiers: Die restlichen heutigen Partien

Insgesamt stehen 24 Nationen heute auf dem Rasen, unter anderem muss Ex-Europameister Spanien auf den Färöer Inseln ran.