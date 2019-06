EM-Qualifikation: Färöer gegen Spanien heute live auf DAZN und im Liveticker

Am 3. Spieltag der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 muss der Ex-Europameister Spanien zum krassen Außenseiter auf die Färöer Inseln. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live und in voller Länge verfolgen könnt.

EM-Qualifikation: Färöer gegen Spanien live auf DAZN

Das Duell wird heute, wie alle anderen Spiele der EM-Qualifikation, live und in voller Länge auf DAZN übertragen. Die Streaming-Plattform bietet für alle Spiele am heutigen Freitag einen exklusiven Einzel-Stream an. Die Übertragung der Partie des Ex-Weltmeisters auf den Färöer Inseln startet kurz vor 20.45 Uhr.

Die EM-Qualifikation im Liveticker

Falls ihr das ungleiche Duell heute nicht auf DAZN anschauen könnt, habt ihr bei SPOX die Möglichkeit, durch den Liveticker ab 20.45 Uhr keine wichtige Spielszene zu verpassen und somit immer auf dem aktuellsten Stand gehalten zu werden.

© getty

Färöer gegen Spanien: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Das Spiel wird heute um 20.45 Uhr im Tórsvollur-Stadion in Torshavn angepfiffen, folgendes albanisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Enea Jorgji

Assistenten: Ridiger Cokaj, Rejdi Avdo

Vierter Offizieller: Juxhin Xhaja

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe F

Wie erwartet konnten die Spanier die ersten beiden Quali-Spiele locker gewinnen und stehen an der Tabellenspitze, alles andere als ein Sieg gegen den Tabellenletzten heute käme einer Sensation gleich.

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Spanien 2 2 0 0 4:1 3 6 2 Schweden 2 1 1 0 5:4 1 4 3 Rumänien 2 1 0 1 5:3 2 3 4 Malta 2 1 0 1 2:3 -1 3 5 Norwegen 2 0 1 1 4:5 -1 1 6 Färöer 2 0 0 2 2:6 -4 0

Färöer Inseln gegen Spanien: Zwei Duelle in der WM-Qualifikation

Bisher begegneten sich die beiden Nationen auf internationaler Bühne erst ein einziges Mal. In der Qualifikation zur WM 1998 in Frankreich konnten die Spanier beide Partien für sich entscheiden.

Datum Heim Auswärts Ergebnis Sa., 11.10.1997 Spanien Färöer 3:1 Mo., 04.09.1996 Färöer Spanien 2:6

European Qualifiers: Die restlichen heutigen Partien

Zeitgleich zum Spiel auf den Färöer Inseln kommt es in zehn weiteren Ländern zu Qualifikationsduellen, in der Gruppe F trifft Schweden auf Malta und Norwegen auf Rumänien.