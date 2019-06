EM-Qualifikation: Deutschland gegen Weißrussland im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung

In der EM-Qualifikation muss die deutsche Mannschaft am 3. Spieltag zum Auswärtsspiel nach Weißrussland reisen. Hier erfahrt ihr, ob ihr die Partie im Free-TV verfolgen könnt und wenn ja, welcher Sender überträgt.

Wird Deutschland gegen Weißrussland im Free-TV übertragen?

Der Free-TV-Sender RTL überträgt alle EM-Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2020 live und in voller Länge. Dementsprechend wird also auch die Partie heute gegen Weißrussland ab 20.15 Uhr gezeigt.

Parallel zum TV-Programm bietet RTL zudem einen kostenpflichtigen Livestream auf TVnow an.

Alle anderen Spiele der EM-Qualifikation, die gleichzeitig laufen, könnt ihr hingegen komplett auf dem Streaming-Dienst DAZN sehen. DAZN überträgt alle EM-Qualifikations-Spiele ohne deutsche Beteiligung als Einzel-Livestream.

EM-Qualifikation: Deutschland gegen Weißrussland im Liveticker

Falls ihr die Partie heute weder im Free-TV, noch im Livestream verfolgen könnt, habt ihr bei SPOX die Möglichkeit, ab 20.45 Uhr durch den Liveticker immer auf dem aktuellsten Stand gehalten zu werden und keine wichtige Spielszene zu verpassen.

Deutschland gegen Weißrussland: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird heute Abend um 20.45 Uhr im weißrussischen Borisov angepfiffen, folgendes serbisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic

Srdjan Jovanovic Assistenten: Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic Vierter Offizieller: Novak Simovic

EM-Qualifikation: Die deutsche Gruppe C

Momentan rangiert Deutschland in der Gruppe nur auf Platz drei. Das liegt aber daran, dass das DFB-Team erst ein Spiel absolviert hat, welches mit 3:2 gegen die Niederlande gewonnen wurde, während sowohl Oranje, als auch Nordirland bereits zwei Spiele gespielt haben. Mit einem Sieg heute könnte Deutschland also wieder an die Tabellenspitze springen.

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Nordirland 2 2 0 0 4:1 3 6 2 Niederlande 2 1 0 1 6:3 3 3 3 Deutschland 1 1 0 0 3:2 1 3 4 Estland 1 0 0 1 0:2 -2 0 5 Weißrussland 2 0 0 2 1:6 -5 0

Deutschland gegen Weißrussland: Ein Unentschieden im Testspiel

Bisher begegneten sich Deutschland und Weißrussland erst ein einziges Mal: 2008 trafen sich die beiden Mannschaften in Kaiserslautern zu einem Testspiel kurz vor der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz.

Die deutsche Mannschaft führte damals zur Pause mit 2:0 durch ein Eigentor und einen Treffer von Miroslav Klose, musste aber in der zweiten Hälfte einen Doppelpack des Weißrussen Vitali Bulyga verkraften. Somit trennte man sich damals mit 2:2.

Deutschland: Der restliche Zeitplan in der EM-Qualifikation

Nach dem Spiel gegen Weißrussland geht es für die deutsche Mannschaft vor der Sommerpause noch in Mainz gegen Estland. Spätestens im November stellt sich dann heraus, ob Deutschland bei der EM 2020 dabei sein wird.