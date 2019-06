EM-Qualifikation: Deutschland gegen Weißrussland heute im LIVE-TICKER

Am 3. Spieltag der EM-Qualifikation muss das DFB-Team heute Abend in Weißrussland antreten. Bei SPOX könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Deutschland gegen Weißrussland im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutsche Mannschaft kann durch einen Sieg heute ihre weiße Weste bewahren. Im ersten Quali-Spiel zur EM 2020 schlug man die Niederlande mit 3:2.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Deutschland gegen Weißrussland heute im TV und Livestream

Alle Qualifikationsspiele der deutschen Mannschaft für die Europameisterschaft 2020 gibt es auf dem Free-TV-Sender RTL zu sehen. Die Übertragung startet heute Abend um 20.15 Uhr, im Anschluss an das Spiel werden Highlights aus den wichtigsten restlichen Qualifikationsspielen des Abends gezeigt.

Wer die anderen Spiele ohne deutsche Beteiligung aber live und in voller Länge sehen will, greift am besten auf den Streaming-Dienst DAZN zurück. RTL bietet parallel zur TV-Übertragung auch einen kostenpflichtigen Livestream auf TVnow an.

Deutschland gegen Weißrussland: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird heute um 20.45 Uhr im weißrussischen Borisov angepfiffen, folgendes serbisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic

Srdjan Jovanovic Assistenten: Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic Vierter Offizieller: Novak Simovic

EM-Qualifikation: Die deutsche Gruppe C

Vor diesem Spieltag steht die deutsche Mannschaft nur auf Platz drei, was allerdings auch daran liegt, dass das DFB-Team erst ein Spiel absolviert hat, welches mit 3:2 gegen die Niederlande gewonnen wurde.

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Nordirland 2 2 0 0 4:1 3 6 2 Niederlande 2 1 0 1 6:3 3 3 3 Deutschland 1 1 0 0 3:2 1 3 4 Estland 1 0 0 1 0:2 -2 0 5 Weißrussland 2 0 0 2 1:6 -5 0

EM-Qualifikation: Der restliche Spielplan des DFB-Teams

Spätestens Ende November steht fest, ob sich Deutschland für die EM 2020 qualifiziert hat. Die Auslosung findet dann am 2. Dezember statt.