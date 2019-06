EM-Qualifikation: Deutschland gegen Estland heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Es ist fast Halbzeit in Sachen EM-Qualifikation. Am gestrigen Montag fanden die ersten Partien des 4. Quali-Spieltags statt. Die DFB-Mannschaft bestreitet heute Abend gegen Estland ihr viertes Gruppenspiel, bevor es endgültig in die Sommerpause geht. SPOX erklärt euch, wo und wie ihr die Begegnung im TV, Livestream oder Liveticker mitverfolgen könnt.

Deutschland gegen Estland: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Anpfiff des vierten Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft ist heute um 20.45 Uhr. Die Partie findet in der Opel-Arena in Mainz statt. Das Stadion fasst insgesamt 33.305 Zuschauer.

Als leitenden Schiedsrichter hat die UEFA einen türkischen Unparteiischen bestimmt. Folgendes Gespann soll für einen gerechten Spielverlauf sorgen:

Schiedsrichter: Ali Palabıyık

Schiedsrichter-Assistenten: Kemal Yilmaz, Serkan Olguncane

Vierter Offizieller: Halil Umut Meler

Deutschland - Estland heute live: Übertragung im Free-TV

Die Übertragungsrechte für das Spiel Deutschland - Estland hat sich der Free-TV-Sender RTL gesichert. Während das Nations-League-Finale live im ZDF zu sehen war, wird das anstehende Qualifikationsspiel nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt.

Mit der Vorberichterstattung geht es eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn, also ab 20.15 Uhr, los. Zur Prime-Time geht folgendes RTL-Personal live auf Sendung:

Moderator: Florian König

Experte: Jürgen Klinsmann

Kommentator: Marco Hagemann

Deutschland gegen Estland heute im LIVESTREAM

Selbstverständlich strahlt der Privatsender die Partie ebenfalls via Livestream aus. Über die RTL-Streaming-Plattform TV NOW habt ihr die Möglichkeit, die Live-Begegnung ganz bequem aus Bus, Bahn oder auch daheim zu streamen. TV NOW ist kostenpflichtig und im Premium-Abo schon für 4,99€/Monat erhältlich, für neue User sind die ersten 30 Tage kostenfrei.

Deutschland gegen Estland heute im LIVETICKER

Natürlich könnt ihr den Spielverlauf auch anderweitig verfolgen. Alle anstehende EM-Qualifikationsspiele könnt ihr im SPOX-Liveticker abrufen, sodass ihr in puncto Tore, Chancen, Spielerwechsel und Live-Ergebnis jederzeit auf dem neuesten Stand bleibt.

Zum Liveticker des Spiels Deutschland - Estland geht's hier lang. Die Live-Konferenz zur EM-Qualifikation findet ihr hier.

EM-Qualifikation 2019: Gruppe C mit dem DFB-Team

Aktuelle Tabelle in Gruppe C vor Beginn der Partie Deutschland - Estland: