Freundschaftsspiel: Kosovo gegen Dänemark heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Freundschaftsspiel spielt Kosovo gegen Dänemark. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Bevor es für beide Teams mit der Qualifikation für die EM 2020 losgeht, testen sie gegeneinander in Pristina.

Wo und wann spielt Kosovo gegen Dänemark?

Das Freundschaftsspiel zwischen Kosovo und Dänemark findet am heutigen Donnerstag um 19 Uhr statt.

Kosovo gegen Dänemark heute live im TV und Livestream

In Deutschland könnt ihr alle Spiele der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung live beim Streamingdienst DAZN verfolgen, in Österreich alle Partien ohne österreichische Beteiligung, in der Schweiz alle Spiele ohne Schweizer Beteiligung. Bei DAZN beginnen die Vorberichte wenige Minuten vor Anpfiff.

Neben den EM-Quali-Spielen zeigt der Streamingdienst unter anderem die UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League und Serie A. Dazu gibt es weitere Sportarten wie Basketball, American Football, Handball, Tennis und Boxen im Angebot. Und das alles für nur 9,99 Euro im Monat.

Kosovo gegen Dänemark: Voraussichtliche Aufstellungen

Im Aufgebot der dänischen Nationalmannschaft sind mit Joachim Andersen (Sampdoria Genua), Phillip Billing (Hudersfield Town) und Robert Skov (FC Kopenhagen) drei Neulinge.

Kosovo : Muric - Vojvoda, Rrahmani, Xhemajli, Paqarada - Voca, Kryeziu - Zeneli, Celina, Berisha - Rashica

: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Xhemajli, Paqarada - Voca, Kryeziu - Zeneli, Celina, Berisha - Rashica Dänemark: Schmeichel - Larsen, Christensen, Andersen, Knudsen - Delaney, Höjbjerg - Poulsen, Eriksen, Braithwaite - Jörgensen

EM 2020: Die Gastgeberstädte und Stadien

Ursprünglich sollte die EM in 13 Städten ausgetragen werden, der Spielort in Brüssel wurde aber kurzfristig gestrichen, die zugeteilten Spiele wurden nach London verlegt. Jedes Stadion wird drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinal- oder Viertelfinalspiel ausrichten.

Land Stadt Stadion Sitzplätze Deutschland München Allianz Arena 69.344 Aserbaidschan Baku Nationalstadion 69.870 Italien Rom Olympiastadion 72.698 Russland St. Petersburg Krestowski-Stadion 69.501 Schottland Glasgow Hampden Park 52.500 Spanien Bilbao San Mames 50.000 Niederlande Amsterdam Johan-Cruyff-Arena 52.950 Irland Dublin Aviva Stadion 51.700 Rumänien Bukarest Arena Nationala 55.600 Ungarn Budapest Neues Nationalstadion 65.000 Dänemark Kopenhagen Parken 38.076 England London Wembley-Stadion 90.000

Die Gewinner der Europameisterschaften im Überblick

Die dänische Nationalmannschaft konnte sich 1992 den EM-Titel sichern.