Kosovo gegen Bulgarien heute live: Wer überträgt / zeigt die Partie in der EM-Qualifikation im TV und Livestream?

Am heutigen Montag treffen in Gruppe A der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 der Kosovo und Bulgarien aufeinander. Alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker, bekommt ihr hier bei SPOX.

Kosovo - Bulgarien: Wo und wann findet die Partie statt?

Austragungsort des Aufeinandertreffens zwischen dem Kosovo und Bulgarien ist das 13.500 Zuschauer fassende Fadil-Vokrri-Stadion in Kosovos Hauptstadt Pristina. Angepfiffen wird um 20.45 Uhr.

Kosovo gegen Bulgarien im TV und Livestream

Alle Qualifikationsspiele der EM 2020 ohne deutscher Beteiligung werden bei DAZN übertragen. Ab 20.45 Uhr könnt ihr die Begegnung live und in voller Länge mitverfolgen.

Kosovo vs. Bulgarien: Die Übertragung im Liveticker

Zudem wird es selbstverständlich auch einen SPOX-Liveticker zur Partie geben, mit dem ihr kein Highlight aus Pristina verpassen werdet.

Kosovo - Bulgarien: Die Vorschau

Bulgarien gelang zum Auftakt zuhause nur ein 1:1-Unentschieden gegen Montenegro, was die Löwen bereits mit dem Rücken zur Wand stehen lässt. Gegen Kosovo muss das von Petar Chubtschew trainierte Team nun siegen, um nicht schon früh die Hoffnungen auf ein Weiterkommen zu begraben.

UEFA-Neuling Kosovo spielte auf der anderen Seite eine überzeugende Gruppenphase in der Nations League und schaffte ohne Niederlage den Aufstieg in Liga C. Durch den Gruppensieg hat die Mannschaft von Trainer Bernard Challandes also auch bei einem Scheitern in der Qualifikation seinen Platz in den EM-Playoffs sicher.

Kosovo gegen Bulgarien: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Kosovo : Ujkani - Paqarada, Aliti, Rrahmani, Vojvoda - Kryeziu, Halimi - Zeneli, Celina, Rashica - Muriqi.

: Ujkani - Paqarada, Aliti, Rrahmani, Vojvoda - Kryeziu, Halimi - Zeneli, Celina, Rashica - Muriqi. Bulgarien: Mihayjlov - Zanev, Bozhikov, Bodurov, Popov - Kostadinov, Chochev - Ivanov, Popov, Nedelev - Delev.

EM-Quali: Die Gruppe A im Überblick:

Der erste Spieltag der Gruppe A:

Bulgarien - Montenegro 1:1

England - Tschechien 5:0

Die Tabelle führt nach dem 5:0-Sieg über Tschechien England an, der Kosovo steigt erst am zweiten Spieltag in die Qualifikation ein.