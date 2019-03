EM-Qualifikation: Ungarn gegen Kroatien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Vize-Weltmeister Kroatien ist am zweiten Spieltag in Gruppe E am heutigen Sonntag in Ungarn zu Gast. SPOX gibt euch alle Infos zur Partie und zeigt euch, wo ihr das Spiel live mitverfolgen könnt.

Jetzt gratis DAZN-Probemonat sichern und die Partie Ungarn - Kroatien live verfolgen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ungarn gegen Kroatien: Anstoß und Spielort

Die heutige Partie wird um 18 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Groupama Arena in Budapest.

Ungarn - Kroatien: Die Übertragung in TV und Stream

Die heutige Partie zwischen Ungarn und Kroatien wird ab 20.45 live und in voller Länge bei DAZN zu sehen sein. Neben Fußball bietet das "Netflix des Sports" aber auch Fans weiterer Sportarten ein Zuhause. Für nur 9,99 Euro monatlich kommen auch NBA, NHL, NFL, MLB, Tennis, Darts, Motorsport oder Handball nicht zu kurz.

Jetzt gratis Probemonat sichern.

Ungarn gegen Kroatien: Die Übertragung im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo besitzt, kann bei uns vorbei schauen. Im SPOX-Liveticker verpasst ihr nichts.

Ungarn vs. Kroatien: Die Vorschau

Der Auftakt ist bereits gemacht und weder Ungarn noch Kroatien haben sich am ersten Spieltag der EM-Quali 2020 mit Ruhm bekleckert. Während die Magyars von Marco Rossi auswärts mit 0:2 in der Slowakei verloren, blamierte sich Vizeweltmeister Kroatien um ein Haar bis auf die Knochen zuhause gegen Fußballzwerg Aserbaidschan.

Den 0:1-Rückstand konnten die Kockasti gerade noch so in einen 2:1-Sieg umbiegen, durch den der jüngste Abwärtstrend fürs Erste gebremst werden konnte. Ein Ausrufezeichen, dass die Truppe von Zlatko Dalić vor dieser Qualifikation für die EM-Endrunde 2020 eigentlich setzen wollte, sieht anders aus

Ungarn - Kroatien: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit diesen Formationen könnten beide Mannschaften beginnen:

Ungarn : Gulasci - Korhut - Kadar - Orban - Lang - Nagy - Lovrencsics - Kovacs - Dzudzsak - Kalmar - Szalai

: Gulasci - Korhut - Kadar - Orban - Lang - Nagy - Lovrencsics - Kovacs - Dzudzsak - Kalmar - Szalai Kroatien: Kalinic - Barisic - Caleta-Car - Vida - Brekalo - Kovacic - Rakitic - Modric - Rebic - Perisic - Kramaric

EM-Qualifikation 2020: Die Gruppe E im Überblick

In Gruppe C führt aktuell die Slowakei vor Kroatien. Ungarn ist Tabellenletzter.